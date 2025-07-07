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Пить нельзя помиловать: что нужно знать туристу, чтобы отдохнуть в Чечне и не нарваться на неприятности

Опубликовано: 7 июля 2025 09:01
Чечня
Пить нельзя помиловать: что нужно знать туристу, чтобы отдохнуть в Чечне и не нарваться на неприятности
Фото: Городовой.ру

Величественный край с умопомрачительными видами и архитектурными достопримечательностями.

Начинать путешествие по Чечне стоит с мечети «Сердце Чечни». В беседе с «Городовым» Наталья Ансталь, учредитель туроператора Go Travel, без колебаний называет её первым пунктом маршрута.

Великолепная архитектура, свет, масштаб — даже по фото она производит сильное впечатление. А вживую — тем более.

Что еще посмотреть:

  • Мечеть «Гордость мусульман»
  • Грозный — чистый, современный, уютный
  • Аргунское ущелье
  • Нихалойские водопады
  • Озеро Кезенойам
  • Некрополь Цой-Педе

Что привезти:

  • ✔ Папахи, кинжалы, войлочные ковры
  • ✔ Керамика, кухонная утварь, декоративные сувениры
  • ✔ Черемша (!), овощи, сухофрукты, соленья
  • ✔ Минеральная вода (местная, в бутылках)
  • ✖ Алкоголь в Чечне почти не представлен — уважайте местные традиции и даже не спрашивайте местных, где выпить. Чтобы не обидеть

О дресс-коде и поведении

Ансталь напоминает: Дагестан и Чечня — регионы с мусульманской культурой. Значит:

  • юбки — можно, но длинные
  • плечи — лучше закрыты
  • экстра-мини и майки на голое тело — оставить дома
  • для мужчин — штаны, футболки, без шорт выше колена
  • поведение — уважительное и спокойное
Наталья Ансталь
Наталья Ансталь Туризм

«Мы — гости. И это нормально — учитывать традиции тех, кто нас принимает», — подчёркивает Наталья.
Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
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