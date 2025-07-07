Пить нельзя помиловать: что нужно знать туристу, чтобы отдохнуть в Чечне и не нарваться на неприятности

Начинать путешествие по Чечне стоит с мечети «Сердце Чечни». В беседе с «Городовым» Наталья Ансталь, учредитель туроператора Go Travel, без колебаний называет её первым пунктом маршрута.
Великолепная архитектура, свет, масштаб — даже по фото она производит сильное впечатление. А вживую — тем более.
Что еще посмотреть:
- Мечеть «Гордость мусульман»
- Грозный — чистый, современный, уютный
- Аргунское ущелье
- Нихалойские водопады
- Озеро Кезенойам
- Некрополь Цой-Педе
Что привезти:
- ✔ Папахи, кинжалы, войлочные ковры
- ✔ Керамика, кухонная утварь, декоративные сувениры
- ✔ Черемша (!), овощи, сухофрукты, соленья
- ✔ Минеральная вода (местная, в бутылках)
- ✖ Алкоголь в Чечне почти не представлен — уважайте местные традиции и даже не спрашивайте местных, где выпить. Чтобы не обидеть
О дресс-коде и поведении
Ансталь напоминает: Дагестан и Чечня — регионы с мусульманской культурой. Значит:
- юбки — можно, но длинные
- плечи — лучше закрыты
- экстра-мини и майки на голое тело — оставить дома
- для мужчин — штаны, футболки, без шорт выше колена
- поведение — уважительное и спокойное