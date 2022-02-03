Городовой / Шоу-бизнес / По Маслякову ударил тяжелый недуг — ему найдут замену на КВН
По Маслякову ударил тяжелый недуг — ему найдут замену на КВН

Опубликовано: 3 февраля 2022 14:20
Legion-Media

Игры нового сезона пройдут без Маслякова

В Инстаграме на официальной странице КВН недавно было опубликовано видеообращение Александра Маслякова. Глава «АМиК» поздравил всех с началом 61-го сезона и сообщил новость, которая огорчила многих фанатов знаменитой игры.

Александр Васильевич сказал, что врачи велели ему находиться дома, поэтому он вынужден пропустить первые игры. Причиной тому стал ковид, который уже во второй раз сразил телеведущего.

Масляков успокоил зрителей, сказав, что КВН не останется без ведущего. Опустевшее место на трибуне будут поочередно занимать маститые кавээнщики. Кто именно начнет вести игры, Александр Васильевич не уточнил.

«Да Сан Саныч будет, по-любому», «Галыгин будет, наверное», «Косякова поставьте вести», «Дорохова пригласите, пусть он проведет», — прокомментировали новость подписчики.

Автор:
Оксана Иванова
Шоу-бизнес
