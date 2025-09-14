Кактус, который пережил блокаду и огромная раковина: уникальные истории и растения Ботанического сада

Этот сад — настоящий живой музей, где природа встречается с наукой и искусством, а прогулка превращается в увлекательное путешествие по разным уголкам планеты.

Петербургский Ботанический сад Петра Великого — настоящий рай для любителей природы и необычных растений.

Здесь можно провести целый день, гуляя среди редких цветов, тропических пальм и уникальных экспонатов.

Кактус «Царица ночи»

Один из самых загадочных жителей ботсада — кактус с красивым названием «Царица ночи». Этот редкий кактус из Южной Америки цветет всего одну ночь в году — в середине мая, пишет Фиеста.

Его цветение — настоящее событие, собирающее много любопытных зрителей. Этот цветок известен с 1824 года и даже пережил блокаду Ленинграда, что придает ему особую историческую ценность.

Гигантская раковина тридакны

Еще одна редкость — огромная морская раковина тридакны. Она принадлежит моллюску и считается самой большой среди раковин в мире. Весит такая раковина порой до 250 килограммов.

Кувшинка «Виктория Регия»

Самый крупный лист среди всех кувшинок в мире растет здесь — его диаметр достигает нескольких метров, а лист может выдержать вес до 50 кг.

Этот красавец обитает на Амазонке и в озере Титикака,

Псилот голый — древнее растение

Это растение с интересной историей — оно считается первым, кто вышел из моря на сушу. Его называют живым ископаемым, и в ботсаде его можно увидеть в естественном виде.

Насекомоядные растения

В саду растут и необычные насекомоядные растения — венерина мухоловка, росянка и непентес.

Они питаются насекомыми и даже мелкими животными, используя особый желудочный сок для переваривания добычи. Это удивительный пример приспособления растений к выживанию.

Коричник цейлонский — источник корицы

В ботсаде растет дерево коричник цейлонский, из которого получают знаменитую специю — корицу. Это растение связано с историей Шри-Ланки и европейских колоний.

Пальмы — тропический оазис

Оранжереи с пальмами — самая высокая часть ботсада и одна из главных его достопримечательностей.

Ботанический сад Петра Великого — не просто коллекция растений. Это огромная территория с парком-дендрарием и музеем, где собраны тысячи видов со всего мира, пишет КП.

Здесь работают экскурсии по разным маршрутам: в тропических и субтропических оранжереях, а летом открывается водный маршрут с бассейнами и водными растениями.

Ботсад пользуется большой популярностью у петербуржцев и туристов — круглый год здесь можно увидеть что-то новое: цветущие ирисы, пальмы, японские сады и многое другое, сообщает сайт Тонкости туризма.