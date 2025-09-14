Кактус, который пережил блокаду и огромная раковина: уникальные истории и растения Ботанического сада

Петербургский Ботанический сад Петра Великого — настоящий рай для любителей природы и необычных растений.
Здесь можно провести целый день, гуляя среди редких цветов, тропических пальм и уникальных экспонатов.
Кактус «Царица ночи»
Один из самых загадочных жителей ботсада — кактус с красивым названием «Царица ночи». Этот редкий кактус из Южной Америки цветет всего одну ночь в году — в середине мая, пишет Фиеста.
Его цветение — настоящее событие, собирающее много любопытных зрителей. Этот цветок известен с 1824 года и даже пережил блокаду Ленинграда, что придает ему особую историческую ценность.
Гигантская раковина тридакны
Еще одна редкость — огромная морская раковина тридакны. Она принадлежит моллюску и считается самой большой среди раковин в мире. Весит такая раковина порой до 250 килограммов.
Кувшинка «Виктория Регия»
Самый крупный лист среди всех кувшинок в мире растет здесь — его диаметр достигает нескольких метров, а лист может выдержать вес до 50 кг.
Этот красавец обитает на Амазонке и в озере Титикака,
Псилот голый — древнее растение
Это растение с интересной историей — оно считается первым, кто вышел из моря на сушу. Его называют живым ископаемым, и в ботсаде его можно увидеть в естественном виде.
Насекомоядные растения
В саду растут и необычные насекомоядные растения — венерина мухоловка, росянка и непентес.
Они питаются насекомыми и даже мелкими животными, используя особый желудочный сок для переваривания добычи. Это удивительный пример приспособления растений к выживанию.
Коричник цейлонский — источник корицы
В ботсаде растет дерево коричник цейлонский, из которого получают знаменитую специю — корицу. Это растение связано с историей Шри-Ланки и европейских колоний.
Пальмы — тропический оазис
Оранжереи с пальмами — самая высокая часть ботсада и одна из главных его достопримечательностей.
Ботанический сад Петра Великого — не просто коллекция растений. Это огромная территория с парком-дендрарием и музеем, где собраны тысячи видов со всего мира, пишет КП.
Здесь работают экскурсии по разным маршрутам: в тропических и субтропических оранжереях, а летом открывается водный маршрут с бассейнами и водными растениями.
Ботсад пользуется большой популярностью у петербуржцев и туристов — круглый год здесь можно увидеть что-то новое: цветущие ирисы, пальмы, японские сады и многое другое, сообщает сайт Тонкости туризма.