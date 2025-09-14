Где китайский сервис подводит: что нужно знать перед поездкой в Поднебесную в 2025 году

Готовьте переводчики, изучите базовые фразы и выберите удачное время для путешествия. Тогда оно пройдет без проблем.

После отмены виз в Китай для россиян, поездка в Поднебесную стала еще более доступной и привлекательной.

Цены на билеты и проживание в страну часто бывают ниже, чем в другие популярные направления. Но стоит понимать: за всей этой привлекательностью могут стоять неожиданные трудности.

Расскажем, что именно может ждать путешественника в Китае, как подготовиться и не испортить себе отдых.

Язык и коммуникация — не все так просто

Многие ждут, что в туристических местах можно легко обойтись английским, но все не так гладко.

Иногда даже простое пожелание, например, попросить лапшу без острого перца, превращается в настоящее театрализованное представление с попытками объясниться на пальцах, пишут Новые известия.

Итог — приносят блюдо с перцем, несмотря на просьбу.

Еще сложнее купить билеты на поезд или просто рассчитаться за мелкие покупки — часто требуется помощь носителя языка, ведь многие местные не говорят по-английски.

Для таких случаев советуют пользоваться переводчиками на телефоне и даже выучить несколько базовых фраз на китайском.

Оплата в Китае — готовьтесь к цифровой реальности

В Китае почти повсеместно пользуются безналичной оплатой через QR-коды в приложениях типа WeChat Pay или Alipay, пишут Банки.ру.

Например, в древнем городе Фэнхуан турист пытался купить воду, но продавец принимал только оплату через QR, сдачи с наличных не давал. В этом случае помогли прохожие.

Перед поездкой важно заранее подготовиться к такому формату — установить нужные приложения, узнать, как пользоваться QR-кодами, и иметь хотя бы небольшой запас наличных на всякий случай.

Туристические ловушки и наплыв людей

В популярных туристических местах зачастую завышены цены, а качество сервиса не всегда соответствует ожиданиям. Туристический поток очень плотный.

Особенно важно учитывать даты поездки: в октябре в Китае проходит «Золотая неделя» — национальный праздник с массовыми каникулами, пишет АиФ.

В этот период вся страна уходит на отдых, и туристам приходится сталкиваться с огромными очередями, толпами и нервным ожиданием.