Где китайский сервис подводит: что нужно знать перед поездкой в Поднебесную в 2025 году

После отмены виз в Китай для россиян, поездка в Поднебесную стала еще более доступной и привлекательной.
Цены на билеты и проживание в страну часто бывают ниже, чем в другие популярные направления. Но стоит понимать: за всей этой привлекательностью могут стоять неожиданные трудности.
Расскажем, что именно может ждать путешественника в Китае, как подготовиться и не испортить себе отдых.
Язык и коммуникация — не все так просто
Многие ждут, что в туристических местах можно легко обойтись английским, но все не так гладко.
Иногда даже простое пожелание, например, попросить лапшу без острого перца, превращается в настоящее театрализованное представление с попытками объясниться на пальцах, пишут Новые известия.
Итог — приносят блюдо с перцем, несмотря на просьбу.
Еще сложнее купить билеты на поезд или просто рассчитаться за мелкие покупки — часто требуется помощь носителя языка, ведь многие местные не говорят по-английски.
Для таких случаев советуют пользоваться переводчиками на телефоне и даже выучить несколько базовых фраз на китайском.
Оплата в Китае — готовьтесь к цифровой реальности
В Китае почти повсеместно пользуются безналичной оплатой через QR-коды в приложениях типа WeChat Pay или Alipay, пишут Банки.ру.
Например, в древнем городе Фэнхуан турист пытался купить воду, но продавец принимал только оплату через QR, сдачи с наличных не давал. В этом случае помогли прохожие.
Перед поездкой важно заранее подготовиться к такому формату — установить нужные приложения, узнать, как пользоваться QR-кодами, и иметь хотя бы небольшой запас наличных на всякий случай.
Туристические ловушки и наплыв людей
В популярных туристических местах зачастую завышены цены, а качество сервиса не всегда соответствует ожиданиям. Туристический поток очень плотный.
Особенно важно учитывать даты поездки: в октябре в Китае проходит «Золотая неделя» — национальный праздник с массовыми каникулами, пишет АиФ.
В этот период вся страна уходит на отдых, и туристам приходится сталкиваться с огромными очередями, толпами и нервным ожиданием.