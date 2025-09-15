Петербург в список не попал: 6 городов России, где трамвай — важнейший транспорт

Россия считается страной метро и маршруток, но есть города, где без трамвая жизнь встанет. Здесь он не просто туристическая диковинка, а реально основной способ передвижения. «Городовой» собрал шестерку самых трамвайных точек на карте страны — от Подмосковья до Сибири.

6. Барнаул — 49 поездок на человека

Алтайский край держится на восьми маршрутах и сети в 55 километров. Барнаул едва не потерял трамвай в 90-е, но система выжила и сейчас это главный каркас перевозок.

Парк старый, «Татры» и немного БКМ, зато маршруты проходят по скоростным участкам — без светофоров, как маленькое лёгкое метро.

5. Магнитогорск — 50 поездок

Город металлургов на стыке Европы и Азии. Здесь 30 маршрутов и 74 километра рельс, которые тянут рабочих от жилья к заводам и обратно.

Даже новые линии строят — в 2019-м появилась дорога на Зелёный лог. Да, трамвай здесь — это не романтика, а производственная необходимость.

4. Пятигорск — 63 поездки

Курорт с узкой колеёй и маршрутами, которые возят туристов и местных через вокзал, центр и окраины. Сеть всего 23 километра, но трамвай — транспорт №1.

Парк древний: «Татры» и узкоколейные КТМ, зато цена билета минимальная — 25 рублей.

3. Краснодар — 64 поездки

Миллионник без метро. Трамвай здесь заменил всё: 16 маршрутов, новые линии в жилые массивы и постоянно обновляющийся парк.

Почти 300 вагонов, и половина из них свежие КТМ и БКМ. Для южной столицы России трамвай — это реально «метро на поверхности».

2. Усолье-Сибирское — 74 поездки

Самый маленький город в списке — 75 тысяч жителей. Четыре маршрута возят рабочих и студентов, связывают вокзал и промзону. Всего около 40 вагонов, но нагрузка колоссальная: трамвай здесь — почти единственный нормальный транспорт.

1. Коломна — 119 поездок

Подмосковье, где каждый житель в среднем садится в трамвай раз в три дня. Сеть — 20 километров, 10 маршрутов, полностью обособленные пути.

В Коломне трамвай реально доминирует над автобусами, а новые линии строят даже после 2000-х. Это уникальный случай для страны — настоящий «трамвайный рай».