Почему китайцы боятся цифры 4, а европейцы избегают числа 13

Во многих странах цифра 7 является счастливой и якобы приносит удачу. При этом есть немало чисел, которые, наоборот, считаются чуть ли не проклятыми. Что примечательно, в каждой стране они свои. В Китае, например, опасаются четверки. И вот почему.

Что не так с цифрой четыре

Подобная боязнь даже имеет свое название — тетрафобия. Массово ей подвержены не только китайцы, но еще японцы и корейцы. А все потому что китайский иероглиф, которым принято обозначать цифру 4, имеет схожее произношение со словом «смерть» — отличаются лишь интонации, с которыми произносятся оба слова.

Поэтому азиаты всячески избегают этой цифры. Например, в учреждениях и торговых центрах нет четвертых этажей — то есть вы попросту не найдете такой кнопки в лифте. После третьего этажа у них сразу идет пятый.

В больницах, например, избегают палат с четвертым номером, а на дорогах не встретишь ни одной машины, у которой бы номерной знак начинался с четверки. Также в этих странах стараются не летать рейсами, в номера которых входит четверка, а мобильные номера с этой цифрой продают в разы дешевле других.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Четверка — не единственное зло

Японцам, например, повезло еще меньше. Ведь помимо китайской четверки, они боятся и своей родной девятки. В японском языке она созвучна с такими словами, как «мучение» или «пытки».

Несложно догадаться, что самым нелюбимым числом является 49. Помимо комбинации столь жутких цифр, само произношение тоже не сулит ничего хорошего. Оно очень похоже на словосочетание «смертные муки».

Поэтому во многих японских самолетах нет рядов под номерами 4 и 9, а для европейских пассажиров исключили еще и тринадцатый ряд. При этом стоит отметить, что к числу 13 азиаты относятся совершенно спокойно, в отличие от жителей Европы и США.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Чем опасно число тринадцать

Страх этого числа проявляется по-разному. Например, в Англии, США и Канаде практически нет домов с этим номером, а еще отсутствуют тринадцатые этажи. Более того, в гонках «Формулы-1» не встретить болидов с этим номером.

Что касается немцев и голландцев, то у них принято считать, что если в кошельке оказалось ровно 13 монет, это непременно приведет к нищете. А французы убеждены, что лестница, состоящая из 13 ступеней символизирует собой путь к несчастью и финансовым проблемам.

Есть много теорий, почему же число так не любят и даже называют его чертовой дюжиной. Но самая распространенная из них связана с Тайной вечерей, во время которой тринадцатым гостем стал Иуда, повесившийся вскоре после казни Христа.

К слову, болезненная боязнь числа 13 тоже получила свое название — трискайдекафобия, пишет портал «‎Тонкости туризма».

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru