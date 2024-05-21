Почему сырники так называются, если они готовятся из творога

Сыра ведь в них совсем нет.

Сырники хорошо знакомы каждому россиянину. Однако мало кто задумывается о том, почему блюдо так называется. Все было бы логично и понятно, будь у него в составе сыр. Но ведь лакомство готовится из творога. Чтобы понять, откуда взялось название, стоит углубиться в этимологию.

Как появились сырники и из чего их готовили

Дело в том, что в Древней Руси такого понятия, как «‎творог», еще не существовало. Этот продукт называли иначе — «‎сир». Как следствие, блюда приготовленные из творога, называли сырными.

Это единственная причина, по которой блюдо так называется. Никакого сыра в первоначальных рецептах не было. Тем более что варить его стали гораздо позднее, чем начали делать сырники.

Творожник и сырник — в чем разница

С точки зрения языка и лингвистики, эти слова считаются синонимами. Так что если вы решите назвать всем привычный сырник творожником, это не будет считаться ошибкой.

Что касается рецептуры, между этими двумя блюдами тоже практически нет разницы. Однако опытные кулинары и шеф-повара отмечают, что в творожники не добавляют соду, так что внутри они более рыхлые, а их консистенция не такая резиновая, как у сырников. А еще творожники получаются более плоскими.

Какими были сырники раньше

Сейчас, как правило, сырники подают с различными сладкими добавками, а в само тесто нередко добавляют сухофрукты, орехи или шоколад. Но изначально это лакомство было соленым, а готовили его без термической обработки.

Процесс подготовки творога для сырников выглядел следующим образом: скисшее молоко нужно было сжать и дождаться, пока стекут остатки жидкости. После этого получался комочек, который и использовали в качестве основы для сырников и многих других блюд.

К слову, круглая форма сырников была выбрана неспроста. Это дань уважения славянскому богу солнца Яриле, которого люди восхваляли за богатый урожай и щедрый стол.

Как называют сырники иностранцы

В зарубежных странах никаких проблем с терминологией нет. Например, в английском языке творог называется cottage cheese, что переводится как деревенский сыр, а сами сырники у них обозначаются двумя вариантами — cheese pancake или cheese fritters. Поэтому иностранцы и не задаются вопросами о нестыковке между составом и названием блюда.



При этом чаще всего сырники называют словом, созвучным с оригинальным названием — syrniki. Все потому что европейцы и американцы ассоциируют это блюдо с русской кухней и едят его не так часто, пишет портал Life.

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