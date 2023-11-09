Полейте и опрыскайте декабриста этим аптечным раствором: сразу выпустит бутоны

Не каждому цветоводу удается наблюдать пышные бутоны декабриста, которые обычно раскрываются зимой. Однако всего одна таблетка может активировать рост растения.

Копеечный стимулятор, наверняка, найдется в аптечке у каждого. Тем более понадобится всего одна пилюля на литр воды.

Речь идет об обычном аспирине. Поливать и опрыскивать им декабриста можно раз в месяц. Процедура не только помогает сформировать цветы, но и повышает иммунитет растения, защищает от вредителей и болезней, пишет автор блога «Цветы в квартире и на даче».

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