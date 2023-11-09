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Полейте и опрыскайте декабриста этим аптечным раствором: сразу выпустит бутоны

Полейте и опрыскайте декабриста этим аптечным раствором: сразу выпустит бутоны
Чем удобрить декабриста, чтобы пышно цвел

Копеечный стимулятор найдется дома.

Не каждому цветоводу удается наблюдать пышные бутоны декабриста, которые обычно раскрываются зимой. Однако всего одна таблетка может активировать рост растения.

Копеечный стимулятор, наверняка, найдется в аптечке у каждого. Тем более понадобится всего одна пилюля на литр воды.

Речь идет об обычном аспирине. Поливать и опрыскивать им декабриста можно раз в месяц. Процедура не только помогает сформировать цветы, но и повышает иммунитет растения, защищает от вредителей и болезней, пишет автор блога «Цветы в квартире и на даче».

Источник фото: Автор - агентство-партнер - www.globallookpress.com

Общество Цветы Дом
9 ноября 2023 13:45
Мария Саблина
Мария Саблина
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