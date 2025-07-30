«Именно его назвали «бесом»: чем манит туристов необычное место на берегу Онежского озера

Мыс Бесов Нос — это удивительное место на восточном берегу Онежского озера в Карелии, которое словно мост между древностью и сегодняшним днем.
Там можно увидеть скалы, уходящие прямо в воду, на которых сохранились необычные рисунки.
Они считаются одними из самых загадочных и уникальных во всей Европе.
Экскурсовод Ольга Бучина рассказала «Городовому», чем это место в Карелии такое особенное.
«Необычный мыс расположен на берегу Онежского озера и действительно напоминает крючковатый нос. Главная его особенность — наскальные рисунки времен неолита, петроглифы.
Одно из самых запоминающихся изображений — фигура человекоподобного существа размером 2,5 метра. Именно его в XVI веке назвали «бесом», — объясняет эксперт.
Не только «бес»
На мысе можно увидеть разных животных — выдру, лосей, медведей, птиц, а также сцены охоты и даже людей. Всего там более сотни подобных рисунков разного размера.
Они расположены у самой воды, и чтобы увидеть их во всей красе, лучше выбрать ясный, солнечный день.
Особенно красиво смотрятся петроглифы на восходе или закате, когда мягкий свет словно оживляет древние рисунки, добавляя им объем и таинственность.
Наскальные рисунки — окно в мир далеких предков
Это место давно привлекает археологов и туристов — и не просто так. Ученые предполагают, что мыс Бесов Нос был для людей святилищем, местом, где оживали легенды и происходили важные обряды.
Неподалеку можно найти заброшенную деревню Бесов Нос, утопающую сейчас в зарослях малины, и старый маяк, давно переставший работать.
Добраться сюда можно от Петербурга — автобусом до Пудожа, затем на машине или лодке. Туристы любят приезжать сюда на автомобилях.