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«Именно его назвали «бесом»: чем манит туристов необычное место на берегу Онежского озера

Опубликовано: 30 июля 2025 13:33
Онежское озеро
«Именно его назвали «бесом»: чем манит туристов необычное место на берегу Онежского озера
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Необычное место в Карелии манит искателей приключений.

Мыс Бесов Нос — это удивительное место на восточном берегу Онежского озера в Карелии, которое словно мост между древностью и сегодняшним днем.

Там можно увидеть скалы, уходящие прямо в воду, на которых сохранились необычные рисунки.

Они считаются одними из самых загадочных и уникальных во всей Европе.

Экскурсовод Ольга Бучина рассказала «Городовому», чем это место в Карелии такое особенное.

«Необычный мыс расположен на берегу Онежского озера и действительно напоминает крючковатый нос. Главная его особенность — наскальные рисунки времен неолита, петроглифы.

Одно из самых запоминающихся изображений — фигура человекоподобного существа размером 2,5 метра. Именно его в XVI веке назвали «бесом», — объясняет эксперт.

Не только «бес»

На мысе можно увидеть разных животных — выдру, лосей, медведей, птиц, а также сцены охоты и даже людей. Всего там более сотни подобных рисунков разного размера.

Они расположены у самой воды, и чтобы увидеть их во всей красе, лучше выбрать ясный, солнечный день.

Особенно красиво смотрятся петроглифы на восходе или закате, когда мягкий свет словно оживляет древние рисунки, добавляя им объем и таинственность.

Наскальные рисунки — окно в мир далеких предков

Это место давно привлекает археологов и туристов — и не просто так. Ученые предполагают, что мыс Бесов Нос был для людей святилищем, местом, где оживали легенды и происходили важные обряды.

Неподалеку можно найти заброшенную деревню Бесов Нос, утопающую сейчас в зарослях малины, и старый маяк, давно переставший работать.

Добраться сюда можно от Петербурга — автобусом до Пудожа, затем на машине или лодке. Туристы любят приезжать сюда на автомобилях.

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
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