Блюдо, которым удивили Николая I: как приготовить пожарские котлеты

Сочные котлеты до сих пор остаются одним из самых вкусных блюд.

Пожарские котлеты — это не просто вкусное и сочное блюдо, а настоящий символ русского кулинарного наследия с удивительной историей родом из маленького, но гордого города Торжка на реке Тверце.

История этих котлет начинается в XIX веке, когда Торжок был важным торговым и почтовым пунктом на дороге между Санкт-Петербургом и Москвой, и здесь останавливались проезжающие путники.

Семейство Пожарских, чей и был трактир, сделали блюдо знаменитым. Дарья Пожарская, будучи талантливой хозяйкой, усовершенствовала рецепт и сделала котлеты популярными среди гостей.

Первый рецепт включал телятину, рубленную очень тщательно вручную, смешанную со сливками и белым хлебом.

Легенда, связана с императором Николаем I

Говорят, что во время одной из остановок кортежа царя в трактире Пожарских не оказалось свежей телятины, и Дарья с помощью куриного мяса приготовила котлеты, от которых император был в восторге.

Он не только похвалил блюдо, но и велел называть его «пожарскими» в честь семьи.

Есть версия, что рецепт был передан французом.

Рецепт котлет

Шеф-повар Денис Перевоз поделился с «Городовым» рецептом этого блюда.

Ингредиенты

Ингредиент Количество Куриное филе (грудка) 500 г Сливочное масло 100 г луковица 1 шт Яйцо 1 шт Белый хлеб (или батон) 100 г Сливки (20 – 30 % жирности) 100 мл Соль и перец по вкусу Батон для панировки Масло для жарки



Приготовление

1. Сливочное масло предварительно заморозить;

2. Срезать с батона корочки и нарезать половину хлеба кубиками в 1см. Данные кубики будем использовать для панировки котлет;

3. Кубики подсушить в духовке или оставить на ночь при комнатной температуре. (Если будете использовать духовку для сушки, сухарики не должны поменять цвет);

4. Оставшийся хлеб без корочек, залить сливками до размягчения;

5. Куриное филе, размоченный хлеб и луковицу пропустить через мясорубку с мелкой ячейкой;

6. Натереть в фарш при помощи терки сливочное масло, посолить, поперчить и добавить яйцо; 7. Хорошенько перемешать массу, накрыть пищевой пленкой и убрать на час в холодильник;

8. Смочить руки водой. Слепить из фарша небольшие шарики и обвалять в нарубленном батоне со всех сторон;

9. Разогреть в сковороде масло и на среднем огне обжарить котлеты с двух сторон; 10. После обжаривания довести котлеты до готовности в духовке при температуре 180 °C в течение 10 минут. (Если размер котлет не большой, котлета приготовиться в сковороде).