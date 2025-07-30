Блюдо, которым удивили Николая I: как приготовить пожарские котлеты

Пожарские котлеты — это не просто вкусное и сочное блюдо, а настоящий символ русского кулинарного наследия с удивительной историей родом из маленького, но гордого города Торжка на реке Тверце.
История этих котлет начинается в XIX веке, когда Торжок был важным торговым и почтовым пунктом на дороге между Санкт-Петербургом и Москвой, и здесь останавливались проезжающие путники.
Семейство Пожарских, чей и был трактир, сделали блюдо знаменитым. Дарья Пожарская, будучи талантливой хозяйкой, усовершенствовала рецепт и сделала котлеты популярными среди гостей.
Первый рецепт включал телятину, рубленную очень тщательно вручную, смешанную со сливками и белым хлебом.
Легенда, связана с императором Николаем I
Говорят, что во время одной из остановок кортежа царя в трактире Пожарских не оказалось свежей телятины, и Дарья с помощью куриного мяса приготовила котлеты, от которых император был в восторге.
Он не только похвалил блюдо, но и велел называть его «пожарскими» в честь семьи.
Есть версия, что рецепт был передан французом.
Рецепт котлет
Шеф-повар Денис Перевоз поделился с «Городовым» рецептом этого блюда.
Ингредиенты
|Ингредиент
|Количество
|Куриное филе (грудка)
|500 г
|Сливочное масло
|100 г
|луковица
|1 шт
|Яйцо
|1 шт
|Белый хлеб (или батон)
|100 г
|Сливки (20 – 30 % жирности)
|100 мл
|Соль и перец
|по вкусу
|Батон
|для панировки
|Масло
|для жарки
Приготовление
1. Сливочное масло предварительно заморозить;
2. Срезать с батона корочки и нарезать половину хлеба кубиками в 1см. Данные кубики будем использовать для панировки котлет;
3. Кубики подсушить в духовке или оставить на ночь при комнатной температуре. (Если будете использовать духовку для сушки, сухарики не должны поменять цвет);
4. Оставшийся хлеб без корочек, залить сливками до размягчения;
5. Куриное филе, размоченный хлеб и луковицу пропустить через мясорубку с мелкой ячейкой;
6. Натереть в фарш при помощи терки сливочное масло, посолить, поперчить и добавить яйцо; 7. Хорошенько перемешать массу, накрыть пищевой пленкой и убрать на час в холодильник;
8. Смочить руки водой. Слепить из фарша небольшие шарики и обвалять в нарубленном батоне со всех сторон;
9. Разогреть в сковороде масло и на среднем огне обжарить котлеты с двух сторон; 10. После обжаривания довести котлеты до готовности в духовке при температуре 180 °C в течение 10 минут. (Если размер котлет не большой, котлета приготовиться в сковороде).
«Пожарские котлеты можно подавать с картофельным пюре, гречкой или овощным гарниром», — советует эксперт.