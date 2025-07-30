«Все хорошо в меру»: какая порция арбуза не навредит организму

Эксперт рассказал, сколько можно съесть ягоды за один раз.

Арбуз — любимая летняя ягода, которая не только освежает и утоляет жажду, но и приносит пользу организму.

Однако, как и у любого продукта, у арбуза есть свои особенности, которые важно знать, чтобы не нанести себе вреда.

Сколько можно?

Доктор медицинских наук, врач-эндокринолог, диетолог Анна Гончарова рассказала «Городовому», сколько можно съесть этой вкусной ягоды, чтобы не навредить здоровью.

«Арбуз — это сладкая бахчевая, которая содержит достаточно большое количество легко усваиваемой клетчатки, большое количество витаминов, минералов и антиоксидантов. Это делает ее в дозе 250 грамм за один раз, это две небольшие дольки или стакан нарезанных кубиком, полезным, важным источником для здоровья. Если мы переедаем арбуз, то за счет большого количества клетчатки и калия возможен слабительный эффект. Максимальная доза арбуза в день будет 2 раза по 200 грамм, то есть около 400 грамм», — говорит эксперт.

Когда нужно уменьшить норму

Однако, если вы планируете еще съесть еще и другие фрукты, то количество сладкой ягоды должно быть уменьшено.

«Арбуз, как сладкая бахчевая культура и другие фрукты и ягоды содержат достаточное количество фруктозы, глюкозы, других растительных сахаров. При не дозированном употреблении будет повышаться уровень глюкозы в крови, а если есть сопутствующие заболевания печени или почек, то приводить к задержке жидкости в организме. Поэтому все хорошо в меру. Арбузы используются в лечебном питании при анемии, при болезнях печени, при желчекаменной и мочекаменной болезни, полезен при артрите и подагре», — отмечает врач.

Однако, по словам эксперта, с осторожностью арбуз нужно употреблять при ожирении и сахарном диабете, а также при сердечной недостаточности и хронической болезни почек.