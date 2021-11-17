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Полицеймако показал, как выглядит 11-летняя внучка Семёна Фарады

Опубликовано: 17 ноября 2021 14:05
Полицеймако показал, как выглядит 11-летняя внучка Семёна Фарады
Полицеймако показал, как выглядит 11-летняя внучка Семёна Фарады
Legion-Media

Дочь актера отпраздновала день рождения

Михаил Полицеймако, сын знаменитого советского актера Семена Фарады, поздравил свою дочку Софию с 11-летием. Актер выложил в Инстаграм пост с фотографией подросшей девочки и написал, что дочка является ангелом для всех членов семьи.

Соня — младшая дочь Полицеймако, появившаяся на свет в браке актера с Ларисой Муратовой. У пары есть и вторая дочка Эмилия. Несмотря на юный возраст, София уже успела доказать, что унаследовала от папы и дедушки актерский талант. У девочки есть опыт работы в кино, она занимается в детской актерской студии и увлекается рисованием.

«Сонюшку с одиннадцатилетием. Радовать своих замечательных родителей и быть счастливой! Красотка папина!»; «Сладуся какая! С днём рождения доченьку!»; «Какая замечательная девочка! Какая светлая! Дай Бог тебе, солнышко, доброй и счастливой судьбы! И удачи во всем и всегда!» — написали фолловеры.

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Автор:
Оксана Иванова
Шоу-бизнес
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