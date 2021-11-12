Польские пограничники заявили об ослеплении лазером с белорусской стороны

Миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии продолжает накаляться. В этот раз поляки жалуются на очередную провокацию с белорусской границы — в сторону пограничников целенаправленно светят слепящим лазером. Об этом заявила официальный представителя Подляской комендатуры Пограничной стражи Польши Катажина Зданович, передает РИА Новости.

Зданович обвинила в этом инциденте белорусских силовиков. «Белорусские службы пользуются лазером, который направляют в нашу сторону. Мы не знаем мощности этого лазера. Возможно, он может повредить зрению», — сказала она.

В Telegram-канале «Еврорадио» появилось видео, на котором демонстрируется лазерная атака в сторону патрулирующих приграничную территорию польских пограничников. По кадрам не удается понять, кто именно с белорусской стороны пытается ослепить солдат. Источник яркого луча за ограждением двигается достаточно быстро.

Отметим, что мощные лазерные указки, находящиеся в свободной продаже, могут причинять значительный вред человеческому зрению, вплоть до полной слепоты. Во многих странах мирах существует феномен лазерного хулиганства, при котором злоумышленники намеренно слепят пилотов самолетов в непосредственной близости от аэропортов.