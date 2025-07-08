Краснокнижные птицы и ценные породы: что делать, если на участке растет “запрещенный” экземпляр

Вырубка деревьев на собственном участке — дело, которое может обернуться серьезными проблемами с законом.
Штрафы, конфискация техники и даже уголовная ответственность — вот чем может грозить самовольная вырубка, как рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
За самовольную вырубку — штраф, а иногда и тюрьма
“За самовольно спиленное дерево может грозить административный штраф для граждан в размере от трех до четырех тысяч рублей”, — сказал депутат в беседе с РИА Новости.
Если же при вырубке использовались специальные техсредства, штраф может составить от четырех до пяти тысяч рублей, а инструменты могут быть конфискованы.
“За сруб может грозить и уголовная ответственность, вплоть до тюремного заключения до семи лет”.
Когда рубить можно, а когда — нельзя:
Не всегда для вырубки деревьев требуется разрешение.
- Аварийные деревья: Если дерево представляет опасность, например, угрозу падения или имеет аварийное состояние, его можно рубить без согласования, но необходимо предоставить документ о проведении подтверждающей экспертизы.
- Засохшие и пораженные вредителями деревья: Их можно спиливать, так как они могут быть очагом заболеваний. Необходимо также предоставить подтверждение.
- Деревья, высаженные владельцем: Их можно рубить беспрепятственно.
Запрещенные породы и территории: что нужно знать?
“Однако на собственном участке нельзя рубить деревья, относящиеся к ценным и краснокнижным породам, без соответствующих разрешений”, — пояснил депутат.
Необходимо обратиться в профильные органы, пройти экспертизу и получить разрешение. На данный момент в список ограничений входят 50 пород, в числе которых ясень, вишня, дуб, клен, сибирская лиственница и другие.
Самовольная вырубка запрещена на территориях, относящихся к лесному фонду. Также, если на дереве поселилась птица, занесенная в Красную книгу, спил такого дерева будет считаться нарушением закона.
“Будьте внимательны. Лучше лишний раз обратиться в профильные ведомства за консультацией”, — советует Сергей Колунов.