Краснокнижные птицы и ценные породы: что делать, если на участке растет “запрещенный” экземпляр

Вырубка деревьев на собственном участке — дело, которое может обернуться серьезными проблемами с законом.

Штрафы, конфискация техники и даже уголовная ответственность — вот чем может грозить самовольная вырубка, как рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

За самовольную вырубку — штраф, а иногда и тюрьма

“За самовольно спиленное дерево может грозить административный штраф для граждан в размере от трех до четырех тысяч рублей”, — сказал депутат в беседе с РИА Новости.

Если же при вырубке использовались специальные техсредства, штраф может составить от четырех до пяти тысяч рублей, а инструменты могут быть конфискованы.

“За сруб может грозить и уголовная ответственность, вплоть до тюремного заключения до семи лет”.

Когда рубить можно, а когда — нельзя:

Не всегда для вырубки деревьев требуется разрешение.

Аварийные деревья: Если дерево представляет опасность, например, угрозу падения или имеет аварийное состояние, его можно рубить без согласования, но необходимо предоставить документ о проведении подтверждающей экспертизы.

Засохшие и пораженные вредителями деревья: Их можно спиливать, так как они могут быть очагом заболеваний. Необходимо также предоставить подтверждение.

Деревья, высаженные владельцем: Их можно рубить беспрепятственно.

Запрещенные породы и территории: что нужно знать?

“Однако на собственном участке нельзя рубить деревья, относящиеся к ценным и краснокнижным породам, без соответствующих разрешений”, — пояснил депутат.

Необходимо обратиться в профильные органы, пройти экспертизу и получить разрешение. На данный момент в список ограничений входят 50 пород, в числе которых ясень, вишня, дуб, клен, сибирская лиственница и другие.

Самовольная вырубка запрещена на территориях, относящихся к лесному фонду. Также, если на дереве поселилась птица, занесенная в Красную книгу, спил такого дерева будет считаться нарушением закона.