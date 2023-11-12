Посеревшие полотенца вновь будут белее снега: на час оставьте их в этом нехитром растворе

Из-за одной или двух неправильных стирок белоснежные полотенца запросто могут превратиться в посеревшие тряпки. И вернуть им былой внешний вид не поможет даже едкая хлорка.

Некоторые часами замачивают текстиль в соде или уксусе, чтобы восстановить оттенок. Однако и без танцев с бубном еще есть шанс реанимировать испорченный материал.

Перед тем как залить полотенца водой, их необходимо натереть простым хозяйственным мылом. Только после наполнить тазик жидкостью, чтобы она немного покрывала вещь. Спустя час останется лишь сполоснуть их водой или раствором лимонной кислоты для пущей белизны, пишет автор блога «В саду у Валентинки».

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