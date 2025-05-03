Ответственность за проезд без билета: какие последствия ждут петербургских борцов с системой в метро

В связи с участившимися случаями прыжков через турникеты в петербургском метро, вызванными, по заявлениям самих подростков, «борьбой с капитализмом», возникает вопрос о правовых последствиях для несовершеннолетних и их родителей. На этот вопрос порталу «Городовой» ответила адвокат Юлия Вербицкая-Линник, разъяснив юридические аспекты данной ситуации.

Возраст привлечения к ответственности: когда наступает ответственность

В соответствии с российским законодательством, несовершеннолетние в возрасте до 16 лет не несут уголовной ответственности по статьям «хулиганство» и «вандализм». Это означает, что за прыжки через турникеты без причинения вреда здоровью или имуществу, уголовное преследование подросткам не грозит.

«Дело в том что до 16 лет подростки по статье «хулиганство» (ст. 213 УК РФ) и «вандализм» (ст. 214 УК РФ) не привлекаются в виду недостижения возраста привлечения к уголовной ответственности (ст. 20 УК РФ), так что скакать через турникеты в лучших традициях советского детства они могут спокойно, хоть по одному, хоть группами, главное чтобы не причиняли вреда себе и имуществу, в том числе города», — объяснила адвокат.

Неоплаченный проезд: ответственность родителей

В случае неоплаты проезда, ответственность за нарушение правил пользования метрополитеном будет нести родитель, или иной законный представитель несовершеннолетнего. На них будет наложен штраф.

«Если же проход через турникет предусматривает оплату такого прохода, то оплачивать его нужно, чтобы избежать штрафа за неоплаченный проход / проезд, который будет взыскан с родителей подростка».

«Борьба с капитализмом»: юридический взгляд на мотивацию

В своем Telegram-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что по ее данным так подростки «борются с капитализмом».

«Что имеет в виду Мизулина под «борьбой с капитализмом», если честно не вполне понятно. Данный термин был уместен во времена продразверсток и воинствующего коммунизма. В настоящее время под «капитализмом» скорее понимают предпринимательскую деятельность, которая не то что законом не запрещена, а напротив разрешена и поощряется государством», — отметила Вербицкая-Линник

Адвокат выразила сомнение в обоснованности использования термина в контексте прыжков через турникеты, указав на несоответствие современных реалий и данного понятия.

Ответственность родителей: воспитание и контроль

За неоплаченный проезд в метрополитене предусмотрены штрафы, размер которых устанавливается региональным законодательством. Также, в зависимости от тяжести деяния, к подросткам могут быть применены и другие меры воздействия, например, постановка на учет в комиссию по делам несовершеннолетних.

Но больше всего от таких нарушений пострадают их родители. Ведь именно они несут ответственность за своих детей. В случае совершения правонарушения несовершеннолетним, родители могут быть привлечены к административной ответственности.

Практические советы: как избежать проблем

Чтобы избежать проблем, связанных с прыжками через турникеты, родителям рекомендуется:

Проводить с детьми профилактические беседы о правилах поведения в общественных местах.

Контролировать времяпрепровождение детей и круг их общения.

Разъяснять детям негативные последствия противоправных действий.

Привлекать детей к участию в общественно полезной деятельности.

В заключение стоит отметить, что прыжки через турникеты, даже если они мотивированы «борьбой с капитализмом», являются нарушением закона и влекут за собой определенные последствия. Подростки и их родители должны осознавать ответственность за свои действия и соблюдать правила общественного порядка.