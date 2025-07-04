92 000 за прощание со школой: выпускной-2025 в Петербурге побил все рекорды

Выпускной вечер — событие, символизирующее окончание школьной жизни и переход во взрослую. Однако для многих семей в Санкт-Петербурге это торжество оборачивается серьезным финансовым испытанием.

Согласно данным финансового маркетплейса, средние расходы на выпускной в Санкт-Петербурге в 2025 году достигли рекордных 92 тысяч рублей.

Цифра впечатляет и ставит вопрос о доступности этого праздника для всех.

Наряд выпускника — главный пункт расходов

«Выяснилось, что в эту сумму входят затраты на наряд, банкет, фото- и видеосъемку, аренду транспорта, визажистов, парикмахеров и подарки педагогам. Наибольшая часть расходов пришлась на одежду и внешний вид — 34% от общего бюджета», — поясняют специалисты.

И действительно, создание идеального образа для выпускного вечера требует значительных вложений.

Средний чек на выпускное платье в 2025 году составил более 8,5 тысячи рублей, что на 4% выше, чем в прошлом году.

Костюмы для юношей обошлись примерно в 6,9 тысячи рублей, с ростом на 5%. Расходы на наряды варьируются: платье для выпускницы стоит от 5 до 30 тысяч рублей, средняя цена — 10–15 тысяч рублей, костюмы для юношей — от 7 до 25 тысяч рублей.

К этому добавляются обувь (3–12 тысяч) и аксессуары (1–5 тысяч рублей).

Как пишет «Известия», родители 11-классников в Петербурге тратят на выпускной в среднем около 21 тысячи рублей на наряды, а родители 9-классников — около 14 тысяч рублей.

При этом около 16% родителей 11-классников и 21% родителей 9-классников не покупают специальную одежду для праздника. Эта статистика говорит о том, что не все семьи готовы или могут позволить себе дорогостоящие наряды для выпускного.

Банкет и развлечения — праздник не для всех?

Организация самого выпускного вечера также требует значительных затрат. В Петербурге средняя стоимость банкета и развлечений составляет от 40 до 60 тысяч рублей, в зависимости от формата и места проведения.

В премиальных заведениях цена может достигать 8–9 тысяч рублей с человека, включая еду, напитки, аренду зала и базовое обслуживание.

Эти цифры наводят на мысль о том, что выпускной становится праздником для избранных, доступным лишь семьям с высоким уровнем дохода. Для многих родителей такая стоимость банкета является неподъемной, что ставит под вопрос возможность участия их детей в этом торжественном событии.

Статья расходов Средняя сумма (руб.) Доля в общем бюджете (%) Примечания Наряд (платье, костюм) 30 000 34 Включает платье (от 5 до 30 тыс. руб.) и костюм (7–25 тыс. руб.) Банкет и развлечения 25 000 26 Средняя стоимость на человека, варьируется от 40 до 60 тыс. руб. в зависимости от формата Фото- и видеосъемка 15 640 17 Услуги фотографов и операторов Подарки педагогам 10 000 11 Средняя сумма на подарки учителям Аренда транспорта Включена в банкет — Транспорт для выпускников Визажисты и парикмахеры Включена в наряд — Услуги по созданию образа Другие расходы Остаток (~11%) 11 Аксессуары, обувь, мелкие расходы

Кредит — неизбежность или безрассудство?

Статистика показывает, что 18% родителей в России прибегали к заемным средствам, чтобы покрыть расходы на выпускной, что на 6% больше, чем в 2024 году.

С одной стороны, стремление подарить ребенку незабываемый праздник вполне понятно. С другой — залезать в долги ради одного вечера кажется не самым разумным решением.

Важно помнить, что после выпускного впереди еще поступление в учебное заведение, которое также потребует немалых финансовых затрат. Возможно, стоит более рационально планировать бюджет и выбирать более экономичные варианты празднования, чтобы избежать долговой ямы.

Альтернативные варианты — скромно, но достойно

В противовес дорогим банкетам и шикарным нарядам, 19% семей организовали более скромный праздник в школе или местном доме культуры с затратами не выше 20 тысяч рублей.

Такой подход позволяет отметить окончание школы в теплой и дружеской атмосфере, не обременяя семейный бюджет непомерными расходами.

Показатель Значение Средняя сумма общих расходов 92 000 рублей Доля родителей, бранивших заемные средства 18% Средний чек на платье 8 500 рублей (рост на 4%) Средний чек на костюм 6 900 рублей (рост на 5%) Доля семей с бюджетом до 20 000 рублей 19%

Важно помнить, что выпускной — это, прежде всего, символ окончания важного этапа в жизни выпускника. Главное — не роскошь и блеск, а поддержка близких и возможность разделить этот радостный момент с друзьями.

«При этом 18% опрошенных родителей отметили, что начали откладывать деньги на выпускной заранее, начиная с 9-го класса», — уточняет издание.

Такой подход к планированию бюджета позволяет избежать неожиданных финансовых трудностей и сделать праздник более доступным.

Выпускной в Санкт-Петербурге — это сложный вопрос, требующий взвешенного подхода и рационального планирования. Возможно, стоит пересмотреть приоритеты и сделать акцент на значимости самого события, а не на его внешней атрибутике.

В конечном итоге, главное, чтобы этот день остался в памяти выпускников как светлый и радостный момент, а не как бремя непомерных финансовых затрат.