92 000 за прощание со школой: выпускной-2025 в Петербурге побил все рекорды

Выпускной вечер — событие, символизирующее окончание школьной жизни и переход во взрослую. Однако для многих семей в Санкт-Петербурге это торжество оборачивается серьезным финансовым испытанием.
Согласно данным финансового маркетплейса, средние расходы на выпускной в Санкт-Петербурге в 2025 году достигли рекордных 92 тысяч рублей.
Цифра впечатляет и ставит вопрос о доступности этого праздника для всех.
Наряд выпускника — главный пункт расходов
«Выяснилось, что в эту сумму входят затраты на наряд, банкет, фото- и видеосъемку, аренду транспорта, визажистов, парикмахеров и подарки педагогам. Наибольшая часть расходов пришлась на одежду и внешний вид — 34% от общего бюджета», — поясняют специалисты.
И действительно, создание идеального образа для выпускного вечера требует значительных вложений.
Средний чек на выпускное платье в 2025 году составил более 8,5 тысячи рублей, что на 4% выше, чем в прошлом году.
Костюмы для юношей обошлись примерно в 6,9 тысячи рублей, с ростом на 5%. Расходы на наряды варьируются: платье для выпускницы стоит от 5 до 30 тысяч рублей, средняя цена — 10–15 тысяч рублей, костюмы для юношей — от 7 до 25 тысяч рублей.
К этому добавляются обувь (3–12 тысяч) и аксессуары (1–5 тысяч рублей).
Как пишет «Известия», родители 11-классников в Петербурге тратят на выпускной в среднем около 21 тысячи рублей на наряды, а родители 9-классников — около 14 тысяч рублей.
При этом около 16% родителей 11-классников и 21% родителей 9-классников не покупают специальную одежду для праздника. Эта статистика говорит о том, что не все семьи готовы или могут позволить себе дорогостоящие наряды для выпускного.
Банкет и развлечения — праздник не для всех?
Организация самого выпускного вечера также требует значительных затрат. В Петербурге средняя стоимость банкета и развлечений составляет от 40 до 60 тысяч рублей, в зависимости от формата и места проведения.
В премиальных заведениях цена может достигать 8–9 тысяч рублей с человека, включая еду, напитки, аренду зала и базовое обслуживание.
Эти цифры наводят на мысль о том, что выпускной становится праздником для избранных, доступным лишь семьям с высоким уровнем дохода. Для многих родителей такая стоимость банкета является неподъемной, что ставит под вопрос возможность участия их детей в этом торжественном событии.
|Статья расходов
|Средняя сумма (руб.)
|Доля в общем бюджете (%)
|Примечания
|Наряд (платье, костюм)
|30 000
|34
|Включает платье (от 5 до 30 тыс. руб.) и костюм (7–25 тыс. руб.)
|Банкет и развлечения
|25 000
|26
|Средняя стоимость на человека, варьируется от 40 до 60 тыс. руб. в зависимости от формата
|Фото- и видеосъемка
|15 640
|17
|Услуги фотографов и операторов
|Подарки педагогам
|10 000
|11
|Средняя сумма на подарки учителям
|Аренда транспорта
|Включена в банкет
|—
|Транспорт для выпускников
|Визажисты и парикмахеры
|Включена в наряд
|—
|Услуги по созданию образа
|Другие расходы
|Остаток (~11%)
|11
|Аксессуары, обувь, мелкие расходы
Кредит — неизбежность или безрассудство?
Статистика показывает, что 18% родителей в России прибегали к заемным средствам, чтобы покрыть расходы на выпускной, что на 6% больше, чем в 2024 году.
С одной стороны, стремление подарить ребенку незабываемый праздник вполне понятно. С другой — залезать в долги ради одного вечера кажется не самым разумным решением.
Важно помнить, что после выпускного впереди еще поступление в учебное заведение, которое также потребует немалых финансовых затрат. Возможно, стоит более рационально планировать бюджет и выбирать более экономичные варианты празднования, чтобы избежать долговой ямы.
Альтернативные варианты — скромно, но достойно
В противовес дорогим банкетам и шикарным нарядам, 19% семей организовали более скромный праздник в школе или местном доме культуры с затратами не выше 20 тысяч рублей.
Такой подход позволяет отметить окончание школы в теплой и дружеской атмосфере, не обременяя семейный бюджет непомерными расходами.
|Показатель
|Значение
|Средняя сумма общих расходов
|92 000 рублей
|Доля родителей, бранивших заемные средства
|18%
|Средний чек на платье
|8 500 рублей (рост на 4%)
|Средний чек на костюм
|6 900 рублей (рост на 5%)
|Доля семей с бюджетом до 20 000 рублей
|19%
Важно помнить, что выпускной — это, прежде всего, символ окончания важного этапа в жизни выпускника. Главное — не роскошь и блеск, а поддержка близких и возможность разделить этот радостный момент с друзьями.
«При этом 18% опрошенных родителей отметили, что начали откладывать деньги на выпускной заранее, начиная с 9-го класса», — уточняет издание.
Такой подход к планированию бюджета позволяет избежать неожиданных финансовых трудностей и сделать праздник более доступным.
Выпускной в Санкт-Петербурге — это сложный вопрос, требующий взвешенного подхода и рационального планирования. Возможно, стоит пересмотреть приоритеты и сделать акцент на значимости самого события, а не на его внешней атрибутике.
В конечном итоге, главное, чтобы этот день остался в памяти выпускников как светлый и радостный момент, а не как бремя непомерных финансовых затрат.