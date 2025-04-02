Городовой / Полезное / «Светофор» против Россельхознадзора: сеть борется за репутацию или фальсификат на полках
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Банан и пачка творога — без всякой духовки: нежная запеканка готовится прямо на сковороде Новости Петербурга
Малосольная скумбрия «Мурманское сало»: как сделать пряный деликатес, который готовится сам Новости Петербурга
Солёная вода и крахмальный панцирь: как приготовить хрустящий баклажан дома Новости Петербурга
2 ложки в таз — 20 минут, и пятки нежные как сливочное суфле: домашний спа вместо дорогого педикюра Полезное
Не котлеты, а пища богов: вот сколько лука нужно добавить в фарш — названа идеальная пропорция для совершенного вкуса Новости Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак Сад-огород Рецепты Кулинария
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное

«Светофор» против Россельхознадзора: сеть борется за репутацию или фальсификат на полках

Опубликовано: 2 апреля 2025 16:02
 Проверено редакцией
Мужчина, магазин, авто
«Светофор» против Россельхознадзора: сеть борется за репутацию или фальсификат на полках
Городовой ру
 Сеть оспаривает обвинения.

Торговая сеть «Светофор», известная своими низкими ценами, подала в суд на Россельхознадзор. Причина — заявление, опубликованное на сайте ведомства, в котором магазины сети названы «площадкой для сбыта фальсификата».

«Светофор» намерен защищать свою деловую репутацию.

«Площадка для фальсификата»: обида или реальность?

Директор сети «Светофор» по ЦФО Елена Захаренко считает заявление Россельхознадзора «некорректным, предвзятым и нарушающим наши права как хозяйствующих субъектов». Об этом она заявила в беседе с ТАСС.

По ее мнению, формулировка подразумевает доказанное уголовное преступление. Сеть требует либо доказать вину, либо извиниться.

Нарушения найдены, но «Светофор» не согласен

Россельхознадзор заявляет об обнаружении многочисленных несоответствий в товарах, реализуемых в «Светофоре». Однако, как утверждает Захаренко, руководство сети не согласно со многими из предъявленных данных.

Представители сети заявляют, что продукция поставщиков имела все необходимые сертификаты, и планируют оспаривать результаты проверок.

Закрытия и возобновления: что происходит с магазинами?

Ранее сообщалось, что более 50 магазинов «Светофор» приостановили работу после проверок Роспотребнадзора. Впрочем, по словам Елены Захаренко, все они возобновят свою деятельность после истечения сроков исполнения предписания.

Кроме того, в начале марта суды отменили решения о приостановлении деятельности нескольких магазинов «Светофор» в Москве.

Суд рассудит: кто прав, а кто виноват

Теперь судьбу репутации «Светофора» решит суд. Если обвинения Россельхознадзора подтвердятся, это может серьезно подорвать доверие покупателей к сети.

Если же суд встанет на сторону «Светофора», это станет серьезным ударом по имиджу ведомства. Пока что остается ждать решения суда.

Читайте также:

Женщина не заметила подвох и сварила: дешевая сгущенка из «Светофора» неприятно удивила

Чем торгуют «Светофоры» в Петербурге

В «Светофоре» нашли фальсификат: масло с маргарином, творог с запрещенкой и сгущенка на стероидах

Автор:
Ксения Пронина
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью