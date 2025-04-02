«Светофор» против Россельхознадзора: сеть борется за репутацию или фальсификат на полках

Торговая сеть «Светофор», известная своими низкими ценами, подала в суд на Россельхознадзор. Причина — заявление, опубликованное на сайте ведомства, в котором магазины сети названы «площадкой для сбыта фальсификата».
«Светофор» намерен защищать свою деловую репутацию.
«Площадка для фальсификата»: обида или реальность?
Директор сети «Светофор» по ЦФО Елена Захаренко считает заявление Россельхознадзора «некорректным, предвзятым и нарушающим наши права как хозяйствующих субъектов». Об этом она заявила в беседе с ТАСС.
По ее мнению, формулировка подразумевает доказанное уголовное преступление. Сеть требует либо доказать вину, либо извиниться.
Нарушения найдены, но «Светофор» не согласен
Россельхознадзор заявляет об обнаружении многочисленных несоответствий в товарах, реализуемых в «Светофоре». Однако, как утверждает Захаренко, руководство сети не согласно со многими из предъявленных данных.
Представители сети заявляют, что продукция поставщиков имела все необходимые сертификаты, и планируют оспаривать результаты проверок.
Закрытия и возобновления: что происходит с магазинами?
Ранее сообщалось, что более 50 магазинов «Светофор» приостановили работу после проверок Роспотребнадзора. Впрочем, по словам Елены Захаренко, все они возобновят свою деятельность после истечения сроков исполнения предписания.
Кроме того, в начале марта суды отменили решения о приостановлении деятельности нескольких магазинов «Светофор» в Москве.
Суд рассудит: кто прав, а кто виноват
Теперь судьбу репутации «Светофора» решит суд. Если обвинения Россельхознадзора подтвердятся, это может серьезно подорвать доверие покупателей к сети.
Если же суд встанет на сторону «Светофора», это станет серьезным ударом по имиджу ведомства. Пока что остается ждать решения суда.
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