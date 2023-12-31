Так сервируют новогодний стол лишь невежды: вот чего на нем не должно быть

Об этих правилах знают не все.

У каждой семьи есть свои новогодние традиции. В том числе они касаются сервировки стола. Но есть правила, которые лучше не нарушать, иначе есть риск прослыть перед гостями невеждой.

Главную роль играет посуда. Если на сервизе имеются трещины, сколы или царапины, лучше его выбросить. Ставить такие тарелки и бокалы на стол — дурной тон.

Также на столе не должно быть зубочисток. Этот аксессуар необходимо располагать в санузле, где есть возможность уединиться и помыть руки после его использования.

А еще не стоит ставить на стол соусы в пластиковых пакетах и различные бутылки. Напитки лучше держать около стола, а соусы можно перелить в красивые кувшины, отмечает Дзен-канал «Просто еда».

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