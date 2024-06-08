Топ-5 заброшек Абхазии, которые стоит посетить: от княжеского дворца до зеленого тоннеля

Чаще всего туристы предпочитают любоваться наиболее известными и действующими достопримечательностями. А вот заброшки в этом плане не так популярны, хотя многие из них выглядят весьма впечатляющие. Вот пять заброшенных мест в Абхазии, которые стоят того, чтобы их увидеть.

Станция «‎Псырцха‎»

Эта железнодорожная станция была открыта в 1944 году. Со временем ее забросили, но она не утратила своей красоты. Сперва впечатляет беседка, которая возвышается над водохранилищем. Но наиболее примечателен сам тоннель, который просто утопает в зелени. Все это выглядит как кадр из какого-то фантастического фильма.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Вот что говорят о месте, побывавшие там туристы:

«Озеро и водопад в самом центре Нового Афона, завораживает своей красотой и таинственностью‎» ,

, «Атмосферное место, очень красивое. Как в сказку попадаешь, или на съемки какого-то фильма‎».

Дворец князя Смецкого

Это, пожалуй, самое масштабное заброшенное здание Абхазии. А еще оно имеет невероятно романтичную историю. Дело в том, что супруга князя болела туберкулезом, и один из врачей посоветовал для выздоровления каждую ночь спать в новой комнате, где воздух чист от бацилл.

Тогда князь построил дворец, в котором было 365 комнат — на каждый день по новой. Супруга князя выздоровела и дожила до старости, пережив самого князя.

Сейчас дворец со всех сторон окружен различными деревьями, в том числе и пальмами, что выглядит очень эффектно.

Ткуарчала (Ткварчели)

Его называют городом-призраком, хотя здесь до сих пор живут люди. Но население маленькое — не более пяти тысяч. Виной тому военные действия в 1992-1993 годах.

Здесь однозначно стоит полюбоваться вокзалом, канатной дорогой и железнодорожным мостом через реку Аалдзга.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Дача Нестора Лакобы

Она расположилась в ущелье реки Гагрыпш. Этот особняк строили с 1901 по 1903 год. После установления советской власти он был отдан одному из друзей Сталина — Нестору Лакобе.

Сейчас внутри постройки лишь облезшая штукатурка, зато сохранились потрясающие балконы и террасы, с которых открывается вид на чистейшую воду Черного моря и Гагру в обилии зелени.

Санаторий «‎Грузия»

Раньше сюда часто приезжали партийные верхушки КПСС. Но на сегодня от былого величия остался лишь впечатляющий фасад и пальмы перед ним. С 2005 года территория закрыта и находится на реконструкции, но местные говорят, что за небольшую доплату можно договориться с охранником и полюбоваться былыми красотами.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru