Профессии героев советского кино: проверьте свои знания с помощью нашего теста

Городовой ру/ кадры из фильмов: «Девчата» «Вокзал для двоих», «Ирония судьбы», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Осенний марафон», «Девушка без адреса»

Советское кино подарило нам множество ярких образов, которые навсегда остались в памяти зрителей. Герои этих фильмов — простые люди с необычными судьбами, чья профессия часто становилась частью их характера и сюжета.

В этом тесте мы проверим, насколько хорошо вы знаете, кем работали любимые персонажи классических советских лент. От официантки на вокзале до хирурга и учительницы — выберите правильный ответ и окунитесь в атмосферу советского кино!