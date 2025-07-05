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Профессии героев советского кино: проверьте свои знания с помощью нашего теста

Опубликовано: 5 июля 2025 19:32
Мужчина, женщина
Профессии героев советского кино: проверьте свои знания с помощью нашего теста
Городовой ру/ кадры из фильмов: «Девчата» «Вокзал для двоих», «Ирония судьбы», «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», «Осенний марафон», «Девушка без адреса»

Советское кино и профессии: насколько хорошо вы помните героев?

Советское кино подарило нам множество ярких образов, которые навсегда остались в памяти зрителей. Герои этих фильмов — простые люди с необычными судьбами, чья профессия часто становилась частью их характера и сюжета.

В этом тесте мы проверим, насколько хорошо вы знаете, кем работали любимые персонажи классических советских лент. От официантки на вокзале до хирурга и учительницы — выберите правильный ответ и окунитесь в атмосферу советского кино!

Автор:
Ксения Пронина
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