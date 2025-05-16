Трагедия на реке в Ленобласти: как не допустить гибели детей на воде

Трагический случай в Приозерском районе показал, как важно уделять внимание безопасности детей, а эксперт рассказал, как это сделать.

10 мая в поселке Мельниково Ленинградской области произошла трагедия — шестилетний мальчик утонул в реке Вуокса. По предварительным данным, дети играли на берегу водоема, один из мальчиков забрался на большой камень, поскользнулся и упал в воду.

После падения дети испугались и побежали за помощью к взрослым. Однако мальчика спасти не удалось, тело ребенка из воды достали до прибытия спасателей. Он погиб от асфиксии, то есть утонул.

Важность контроля за детьми у воды

Эта трагедия стала очередным напоминанием о том, насколько важно внимательно следить за детьми, особенно когда они находятся рядом с водой.

Эксперт по безопасности Эдуард Халилов рассказал «Городовому», как избежать подобной трагедии.

«Детей надо с малых лет учить плавать. Это важно. Учить держаться на воде, не бояться воды. При этом, когда вы пришли на природу или куда-нибудь на водоем, сразу инструктировать детей, чтобы они не заплывали дальше 10−15 метров от берега, были на виду и без разрешения в воду не лезли, не баловались возле нее. То есть контроль, инструктаж. Также есть специальные жилеты спасательные для детишек, нарукавники, специальные светоотражающие элементы на руки, на ноги, чтобы вы своих детей всегда видели на воде», — объясняет спасатель.

В целом, эта трагедия — горький урок для всех. А вывод: внимательность и осторожность могут спасти жизнь.