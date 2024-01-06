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Мудрые хозяйки всегда хранят одну губку в холодильнике: вот зачем

Мудрые хозяйки всегда хранят одну губку в холодильнике: вот зачем
Зачем мудрые хозяйки оставляют губку в холодильнике

Так решают наболевшую проблему.

Мытье холодильника нельзя назвать приятным занятием от слова совсем. Приходится тратить буквально весь день на то, чтобы вытащить продукты, натереть все как следует, высушить и положить еду обратно. Поэтому мудрые хозяйки начали оставлять на полке обычную губку для посуды.

Первые мысли о том, что в холодильнике нужно убраться, появляются при возникновении неприятного запаха. Хранящиеся в нем изделия порой могут источать слишком сильные ароматы. А вот губка способна их впитывать. Более того, она не дает конденсату образовываться на стенках.

По той же причине имеет смысл оставить кухонный атрибут еще и в морозильной камере. Просто меняйте его раз в две недели, чтобы эффект сохранялся, передает портал «Белновости».

Источник фото: Изображение от Pille R. Priske на Unsplash

Общество Дом Советы Лайфхак
6 января 2024 08:15
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
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