В Комаровском лесу Петербурга нашли тело подростка: некоторые подробности ужасной трагедии уже известны

В Санкт-Петербурге очередная трагедия — в Комаровском лесу нашли тело десятиклассника. Подросток из Зеленогорска лежал среди деревьев, а рядом с ним — рюкзак, кружка с неизвестным порошком и упаковка азотистокислого натрия.

Полиция утверждает, что следов насильственной смерти нет, но азотистокислый натрий — вещество не из безопасных, и его присутствие вызывает жуткие догадки. Семья мальчика в шоке: никто не ожидал, что спокойный, нормальный подросток, не состоявший на учете, может вот так трагически уйти из жизни.

Что толкнуло его на этот шаг? Судебная экспертиза пока только должна дать ответы, но тревожное чувство нарастает — слишком часто подростки оказываются один на один с внутренними проблемами, о которых никто не подозревает. На фоне этого происшествия в городе снова заходит речь о том, как уберечь молодых людей от подобных случаев и что можно было сделать иначе, чтобы трагедия не произошла.

Пока следствие пытается собрать кусочки этой страшной истории, жители Петербурга обсуждают, как обезопасить своих детей в таком сложном возрасте. Возбуждено уголовное дело, указано на 78 канале.