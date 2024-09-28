Городовой / Город / В Ленобласти дотла сгорел пассажирский автобус: от него почти ничего не осталось (фото)
Эксклюзив
Категории
Общество Спорт

В Ленобласти дотла сгорел пассажирский автобус: от него почти ничего не осталось (фото)

28 сентября 2024 12:20
В Ленобласти дотла сгорел пассажирский автобус: от него почти ничего не осталось (фото)
В Ленобласти дотла сгорел пассажирский автобус: от него почти ничего не осталось (фото)
Nikolay Gyngazov/Global Look Press/Global Look Press

К счастью, никто не пострадал.

Во Всеволожском районе Ленинградской области рано утром 27 сентября сгорел крупный пассажирский автобус, следовавший по маршруту «Киров-Петербург». Инцидент произошел на 37-м километре трассы Р-21 «Кола», недалеко от Ладожского моста. Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 6:05 утра.

Пламя полностью охватило автобус, оставив лишь обгоревший остов. К счастью, в момент возгорания в салоне находился только водитель. По предварительной информации, он следовал из парка, чтобы заступить на линию. Несмотря на масштабное возгорание, обошлось без пострадавших.

Ситуация вызвала тревогу среди местных жителей и автомобилистов, однако оперативные действия пожарных позволили быстро локализовать огонь. Причины пожара пока неизвестны.

Новости по теме
Женщины Петербурга остались без хризантем: партию цветов уничтожили из-за «заразы» (фото) Женщины Петербурга остались без хризантем: партию цветов уничтожили из-за «заразы» (фото) 28 сентября 2024 12:20
Гуляют как у себя дома: на трассе в Ленобласти очевидцы сняли на камеру семейство кабанов (фото) Гуляют как у себя дома: на трассе в Ленобласти очевидцы сняли на камеру семейство кабанов (фото) 28 сентября 2024 12:20
В Ленобласти семья медведей вышла прямо на людей: счастливчикам удалось сделать несколько фото В Ленобласти семья медведей вышла прямо на людей: счастливчикам удалось сделать несколько фото 28 сентября 2024 12:20
Привезут из Ямало-Ненецкого округа: в Ленобласти восстановят скелет мамонта (фото) Привезут из Ямало-Ненецкого округа: в Ленобласти восстановят скелет мамонта (фото) 28 сентября 2024 12:20
Небо Ленобласти окрасилось всеми цветами радуги: фото с полярным сиянием заполонили Сеть Небо Ленобласти окрасилось всеми цветами радуги: фото с полярным сиянием заполонили Сеть 28 сентября 2024 12:20
Автор:
Екатерина Адамова
Город Санкт-ПетербургПроисшествиеАвтотранспорт
Оцените новость
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще