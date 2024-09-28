В Ленобласти дотла сгорел пассажирский автобус: от него почти ничего не осталось (фото)

Во Всеволожском районе Ленинградской области рано утром 27 сентября сгорел крупный пассажирский автобус, следовавший по маршруту «Киров-Петербург». Инцидент произошел на 37-м километре трассы Р-21 «Кола», недалеко от Ладожского моста. Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 6:05 утра.

Пламя полностью охватило автобус, оставив лишь обгоревший остов. К счастью, в момент возгорания в салоне находился только водитель. По предварительной информации, он следовал из парка, чтобы заступить на линию. Несмотря на масштабное возгорание, обошлось без пострадавших.

Ситуация вызвала тревогу среди местных жителей и автомобилистов, однако оперативные действия пожарных позволили быстро локализовать огонь. Причины пожара пока неизвестны.