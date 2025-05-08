«Алые паруса» без алкоголя: Ленобласть ужесточает антиалкогольную политику

Как новые ограничения повлияют на жизнь в спальных районах Петербурга и Ленобласти.

Бизнес готовится к принятию «закона о наливайках», который может существенно изменить правила игры на рынке алкогольной продукции в Петербурге и Ленинградской области.

Одним из вероятных сценариев станет срочный переезд заведений, не соответствующих критериям ресторана, с первых этажей многоквартирных домов в региональные торговые центры и паркинги.

Магазины–кафе, вероятно, просто сменят локации, а вот небольшие бары, не подпадающие под критерии ресторана, столкнутся с более серьезным выбором: вложиться в дорогостоящее переоборудование, переехать в приспособленное помещение или вовсе закрыться.

Некоторые владельцы баров, расположенных в жилых домах, уже рассматривают возможность аренды соседних помещений, чтобы увеличить площадь заведения и соответствовать новым требованиям закона.

Однако, такая возможность есть далеко не у всех — кому-то не хватает средств, а у кого-то рядом просто нет подходящего пустующего помещения.

Важно помнить, что «наливайки» и некоторые торговые точки часто регистрируются одновременно и как магазин, и как заведение общепита. Это позволяет им круглосуточно торговать пивом «навынос». По крайней мере пока.

Ленобласть: новые ограничения на продажу алкоголя

В Ленинградской области также вводятся новые ограничения на продажу алкоголя. Законопроект предложен комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности региона.

В пояснительной записке указывается, что в Петербурге розничная продажа алкогольной продукции ограничена с 22 часов до 11 часов, за исключением общепита.

«Кроме того, в Ленинградской области, как и во многих субъектах РФ, актуальной является проблема, связанная с работой «наливаек», занимающих небольшие площади на первых этажах многоквартирных домов, а также в объектах, расположенных в шаговой доступности от жилых домов. Зачастую работа указанных объектов создает нетерпимые условия для проживающих в МКД. Вокруг подобных объектов возникает постоянное скопление граждан, находящихся в состоянии алкогольного опьянения», — цитирует пояснительную записку «Деловой Петербург».

Если закон примут, он вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Ужесточение правил: продление ограничений

С 1 сентября 2024 года в Ленобласти уже были установлены дополнительные ограничения продажи алкоголя в объектах общественного питания, расположенных в МКД (за исключением ресторанов): бары, буфеты — с 23:00 до 09:00, кафе при наличии лицензии — с 02:00 до 09:00.

Законопроектом предлагается продлить действующее ограничение времени продажи алкоголя в общепите, расположенном в многоквартирных домах, с 9 часов до 11 часов утра. Авторы законопроекта не считают, что эти меры оказались избыточными.

Аспект Информация из текста и источников Цель закона Защита прав жильцов на тишину и покой, борьба с «наливайками» - заведениями, продающими алкоголь ночью в жилых домах Основные ограничения Запрет продажи алкоголя с 22:00 до 11:00 в заведениях общепита в жилых домах, кроме ресторанов Критерии ресторана (исключение) - Отдельный вход со стороны улицы (или пешеходной улицы) - Зал обслуживания не менее 50 кв.м - Кухня и специально оборудованное место для приготовления пищи - Отдельные туалеты для персонала и гостей - Штат не менее 5 человек, включая 2 поваров - Договор на охрану и тревожная сигнализация Варианты для «наливаек» - Переезд в торговые центры или паркинги - Дорогостоящее переоборудование для соответствия критериям ресторана - Закрытие - Расширение площади за счет аренды соседних помещений (не всегда возможно) Дополнительные меры в Ленобласти - Ограничение продажи алкоголя в общепите в МКД: бары и буфеты с 23:00 до 09:00, кафе с лицензией с 02:00 до 09:00 - Предложение продлить утренний запрет до 11:00 - Запрет продажи алкоголя в день праздника «Алые паруса» на всей территории Ленобласти Количество затронутых объектов Более 4 тыс. торговых объектов и более 100 объектов общепита, из них более 600 в МКД и на прилегающих территориях Дата вступления закона Планируется с 1 сентября 2025 года Реакция бизнеса Опасения по поводу закрытия «авторских» баров, просьбы о переносе вступления закона (возможен перенос на 2026 год) Особенности «наливаек» Часто регистрируются одновременно как магазин и общепит, что позволяет круглосуточно продавать пиво навынос Последствия по мнению властей - Увеличение налоговых поступлений - Создание новых рабочих мест - Снижение нагрузки на полицию

Запрет на «Алые паруса»

Депутаты областного парламента также хотят запретить в день проведения праздника «Алые паруса» продажу алкоголя на всей территории Ленобласти.

По данным областного комитета экономического развития и инвестиционной деятельности, новые требования коснутся более 4 тыс. торговых объектов и более 100 объектов общепита. Более 600 из них находятся в многоквартирных домах (МКД) и на прилегающих к ним территориях.

Таким образом, «закон о наливайках» и новые ограничения в Ленобласти могут существенно изменить рынок алкогольной продукции, затронув интересы как владельцев бизнеса, так и жителей многоквартирных домов.