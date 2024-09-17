В Питере снова зацвела сирень, но горожан это только разозлило

Пока осень продолжает предподносить петербуржцам погодные сюрпризы, в городе зацвела сирень. Обычно кустарник к этому времени уже готовится к первым заморозкам, но напоследок решил порадовать горожан ароматными цветами.

Однако, судя по комментариям в Telegram-канале «Питерач», далеко не все рады такому подарку природы. Людей уже не радуют ни задержавшаяся в регионе жара, ни проснувшиеся от тепла растения.