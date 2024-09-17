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В Питере снова зацвела сирень, но горожан это только разозлило

17 сентября 2024 09:40
В Питере снова зацвела сирень, но горожан это только разозлило
В Питере снова зацвела сирень, но горожан это только разозлило
Фото Городовой.ру

Привыкшие к непогоде петербуржцы негодуют.

Пока осень продолжает предподносить петербуржцам погодные сюрпризы, в городе зацвела сирень. Обычно кустарник к этому времени уже готовится к первым заморозкам, но напоследок решил порадовать горожан ароматными цветами.

Однако, судя по комментариям в Telegram-канале «Питерач», далеко не все рады такому подарку природы. Людей уже не радуют ни задержавшаяся в регионе жара, ни проснувшиеся от тепла растения.

«Жара достала. Хочется уже прохлады», «Видимо, в этом году бабы хорошо себя вели», «Ну уж нет, хватит», «Аномальная жара привела к тому что я полностью пропотевший в трамвае где не открыть форточку в час пик, сижу на уроках», «Можно что-то между зимой и летом?» — пишут пользователи.

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Автор:
Ольга Хромова
Город Санкт-ПетербургПрирода
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