В Питере снова зацвела сирень, но горожан это только разозлило

Пока осень продолжает предподносить петербуржцам погодные сюрпризы, в городе зацвела сирень. Обычно кустарник к этому времени уже готовится к первым заморозкам, но напоследок решил порадовать горожан ароматными цветами.
Однако, судя по комментариям в Telegram-канале «Питерач», далеко не все рады такому подарку природы. Людей уже не радуют ни задержавшаяся в регионе жара, ни проснувшиеся от тепла растения.
«Жара достала. Хочется уже прохлады», «Видимо, в этом году бабы хорошо себя вели», «Ну уж нет, хватит», «Аномальная жара привела к тому что я полностью пропотевший в трамвае где не открыть форточку в час пик, сижу на уроках», «Можно что-то между зимой и летом?» — пишут пользователи.