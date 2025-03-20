Лед и пламень: в Ленобласти начнут проводить ледовзрывные работы на реках

Что ждет жителей области и где будут проводиться взрывы?

Весна в Ленинградской области начнется с грохота — 24 марта стартуют ледовзрывные работы. Региональная Аварийно-спасательная служба сообщила о планах по контролируемому разрушению ледяного покроя на реках для обеспечения безопасного прохождения весеннего половодья.

График ледовзрывных работ

Работы начнутся 24 марта в районе Свирской губы Ладожского озера (район впадения реки Свирь) и в устье Свири. 26 марта взрывы пройдут в городе Сясьстрой, в месте впадения реки Сясь в Ладожское озеро. 28 марта лед будут взрывать в месте впадения реки Паша в реку Свирь.

31 марта работы продолжатся в районе впадения реки Оять в Свирь. И, наконец, 2 апреля ледовзрывные работы завершатся на реке Оять (окрестности автомобильного моста у поселка Доможирово).

Цель ледовзрывных работ

Основная цель — предотвращение катастрофических последствий весеннего паводка. Контролируемое разрушение ледяного покроя позволяет избежать образования заторов льда, которые могут привести к значительному повышению уровня воды и затоплению прибрежных территорий.

Взрывы проводятся специалистами с использованием специального оборудования и с соблюдением всех мер безопасности.

Меры предосторожности

Администрация Ленинградской области просит жителей и гостей региона отнестись с пониманием к необходимости проведения ледовзрывных работ. Во время взрывов необходимо соблюдать предельно осторожность и следовать рекомендациям специалистов.

В случае необходимости, жителям прибрежных территорий будут своевременно направлены предупреждения и рекомендации по действиям в угрожающей ситуации. Возможны корректировки в расписании работ, о которых будет сообщено дополнительно.

Важность проведения работ

Ледовзрывные работы — неотъемлемая часть подготовки к весеннему половодью. Они помогают снизить риск затоплений и минимизировать потенциальный ущерб для населения и инфраструктуры.

Проведение этих работ — мера превентивная и необходимая, чтобы обеспечить безопасность жителей Ленобласти и сохранить инфраструктуру в целости.

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