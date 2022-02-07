Городовой / Шоу-бизнес / Вышел трейлер сериала «Викинги: Вальхалла»
Новости по теме
Про Петербург
Последние новости
Транспортный коллапс или новая высота: почему началась битва за силуэт Петербурга Город
Тайна острова любви: зачем Павел Петрович построил павильон Венеры Город
«4 года учила язык… и не знает достопримечательности»: почему петербурженок могут не пустить в Южную Корею Общество
Да кто же такой этот Зеленин, что в его честь названы три улицы Петербурга? Город
Петростат против реальности: почему петербуржцы не верят своим зарплатам Город
Интересное
Николай Цискаридзе неожиданно вернулся на сцену, но не в балет Николай Цискаридзе неожиданно вернулся на сцену, но не в балет Читать далее 3 марта 2025
«Инкогнито из Петербурга»: что на самом деле случилось с фильмом легендарного Леонида Гайдая «Инкогнито из Петербурга»: что на самом деле случилось с фильмом легендарного Леонида Гайдая Читать далее 3 февраля 2025
«Ленфильм» зовет Бена Аффлека: вирусное видео о переезде звёзд в Россию «Ленфильм» зовет Бена Аффлека: вирусное видео о переезде звёзд в Россию Читать далее 17 января 2025
Плющенко и Ягудин вновь сойдутся на льду в Петербурге Плющенко и Ягудин вновь сойдутся на льду в Петербурге Читать далее 17 января 2025
Дочь Меньшова почтила память покойного отца в его юбилей: обошлась всего парой фраз Дочь Меньшова почтила память покойного отца в его юбилей: обошлась всего парой фраз Читать далее 17 сентября 2024
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив Туризм Достопримечательности
Категории
Общество Спорт

Вышел трейлер сериала «Викинги: Вальхалла»

Опубликовано: 7 февраля 2022 21:42
Вышел трейлер сериала «Викинги: Вальхалла»
Вышел трейлер сериала «Викинги: Вальхалла»
Источник фото: print screen с видео

В Сети появился официальный трейлер сериала «Викинги: Вальхалла». Свежий видеоролик опубликовал стриминговый сервис Netflix.

События нового проекта будут разворачиваться спустя век после повествования нашумевшей исторической драмы «Викинги». Речь пойдет об эпохе, когда время могущества викингов клонилось к закату.

В распространенном Netflix видео можно заметить, что в новом сериале авторы намерены показать поиски викингами новых территорий для обустройства дома. Однако эти попытки сталкиваются с неприятием их древней языческой веры, так как по Европе вовсю идет распространение христианства.

Главные роли в новом проекте о викингах сыграли Кеннет Кристенсен, Йоуханнес Хёйкюр Йоуханнессон, Фрида Густавссон и Дэвид Оукс.

Сериал будет состоять из 24 эпизодов. Планируется, что их начнут показывать на Netflix 25 февраля.

Автор:
Камиль Джабраилов
Шоу-бизнес
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще