Вышел трейлер сериала «Викинги: Вальхалла»

Новости по теме

«С интересом смотрю ваш сериал»: петербургский криминалитет обожал этот сериал о правоохранителях — их в нем показали достоверно

Перейти

«Преступление перед Россией»: кто стал прототипом Саши Белого в «Бригаде» и как сериал изменил русское кино

Перейти

Любовь, которая «взорвала» турецкий сериал: почему «Клюквенный щербет» хотят закрыть

Перейти

«У меня была там маленькая постелька»: как петербуржец Стас Пьеха справился с зависимостью и вышел из тени знаменитой фамилии

Перейти

«Дикая роза» возвращается — ностальгия или кринж: соцсети взорвались из-за культового сериала 90-х

Перейти