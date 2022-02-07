Вышел трейлер сериала «Викинги: Вальхалла»

События нового проекта будут разворачиваться спустя век после повествования нашумевшей исторической драмы «Викинги». Речь пойдет об эпохе, когда время могущества викингов клонилось к закату.
В распространенном Netflix видео можно заметить, что в новом сериале авторы намерены показать поиски викингами новых территорий для обустройства дома. Однако эти попытки сталкиваются с неприятием их древней языческой веры, так как по Европе вовсю идет распространение христианства.
Главные роли в новом проекте о викингах сыграли Кеннет Кристенсен, Йоуханнес Хёйкюр Йоуханнессон, Фрида Густавссон и Дэвид Оукс.
Сериал будет состоять из 24 эпизодов. Планируется, что их начнут показывать на Netflix 25 февраля.