Подделка в пицце: Роскачество разоблачило подмену сыра в популярных сетях

Что на самом деле скрывается в начинке пиццы и как это проверить?

Роскачество провело масштабную проверку состава сыра в пицце «Маргарита» от популярных сетей и производителей полуфабрикатов. Результаты оказались шокирующими: в некоторых образцах была выявлена подмена сыра. Какие компании попали под подозрение и что это значит для потребителей?

Список нарушителей: от «Папа Джонс» до Pizzahut

Подмену сыра обнаружили в пицце «Маргарита», а также почти в 50% других компаний. Среди них «Папа Джонс», IL Patio, Ozon fresh, Pizzasushiwok, Pizzahut, «Цезарь», «Токио-city» и «Империя пиццы». Этот список вызывает серьезные вопросы о качестве и составе пиццы, которую мы покупаем.

Всего специалисты провели исследования с 20 образцами пицц от разных производителей на содержание молочного жира, фитостеринов и триглицеридов. Вес исследованных товаров был от 260 до 980 граммов, а стоимость составляла от 191 до 1 039 рублей за единицу товара на момент покупки. Эти параметры позволяют определить, содержится ли в сыре растительные жиры и соответствует ли он стандартам качества.

Кто в списке честных: La Trattoria, Spar и другие

Выяснилось, что сыр в 11 образцах соответствует обязательным требованиям, несмотря на то, что в некоторых из них были незначительные отклонения по триглицеридному или жирнокислотному составу. Это пиццы от La Trattoria, Spar, «Маркет Collection», Domino Pizza, Zotman Pizza, «ВкусВилл Гурмэ», «Алло! Пицца», «Тануки», «Много лосося», «Сыроварня» и «Якитория». Эти компании могут гордиться качеством своей пиццы.

«В сыре много молочного жира (от 90 до 99%), практически нет вылетов по жирным кислотам и нет фитостеринов, которые говорят о добавлении растительных жиров», — говорится в сообщении.

Высокое содержание молочного жира является признаком использования натурального сыра.

Признаки замены: «Додо Пицца», «Папа Джонс» и IL Patio

В еще 3 пиццах, от «Додо Пиццы», «Папа Джонс» и IL Patio, специалисты обнаружили признаки возможной замены молочных жиров растительными, так как в моцарелле было недостаточно молочных жиров для настоящего сыра (от 64 до 58%).

Также в этих образцах нашли небольшое количество фитостеринов, а еще имеются отклонения по жирнокислотному и триглицеридному составу. Эти результаты вызывают беспокойство и требуют от компаний пересмотра поставок сыра.

Критически низкий молочный жир: «Цезарь», «Токио-City» и другие

При этом в еще 6 пиццах нашли крайне низкое содержание молочного жира (меньше 2%), явные отклонения по жирнокислотному и триглицеридному составу, а также очень высокое содержание фитостеринов. Это образцы от фирм «Цезарь», «Токио-City», «Ozon fresh х Траттория СЫРОВАРНЯ», «Империя пиццы», PizzaSushiWok и «ПиццаН». Эти результаты свидетельствуют о том, что в этих пиццах фактически отсутствует натуральный сыр.

Торговая марка / Сеть Содержание молочного жира Фитостерины Отклонения по жирнокислотному/триглицеридному составу Итог Роскачества La Trattoria 99% Нет Незначительные Соответствует требованиям Spar 90,7% Нет Незначительные Соответствует требованиям Маркет Collection Не указано Нет Незначительные Соответствует требованиям Domino Pizza 99% Нет Незначительные Соответствует требованиям Zotman Pizza 99% Нет Много по триглицеридам, но без фитостеринов Соответствует требованиям ВкусВилл Гурмэ 99% Нет Незначительные Соответствует требованиям Алло! Пицца 97% Нет Незначительные Соответствует требованиям Тануки 99% Нет Незначительные Соответствует требованиям Много лосося 96,7% Нет Незначительные Соответствует требованиям Сыроварня 99% Нет Незначительные Соответствует требованиям Якитория 99% Нет Незначительные Соответствует требованиям Додо Пицца 64,3% Есть Отклонения Частичная замена жира Папа Джонс 66,3% Есть Отклонения Частичная замена жира IL Patio 58% Есть Отклонения Частичная замена жира Цезарь <1% Высоко Существенные Явная подмена Токио-City <1% Высоко Существенные Явная подмена Ozon fresh x Траттория СЫРОВАРНЯ 1,3% Высоко Существенные Явная подмена Империя пиццы <1% Высоко Существенные Явная подмена PizzaSushiWok 1,7% Высоко Существенные Явная подмена ПиццаН 1,3% Высоко Существенные Явная подмена

Реакция компаний: пересмотр поставок, снятие с продажи и признание обмана

После проведенной проверки, говорится в пресс-релизе Роскачества, «Додо Пицца» и «Папа Джонс» заявили о пересмотре поставок сыра, а Ozon fresh временно снял пиццу с продажи. «ПиццаН» признал использование заменителя молочного жира, хоть и не указал это в маркировке.

Кроме того, Росаккредитация приостановила действие деклараций для бренда «Цезарь», а Россельхознадзор направил предупреждения другим нарушителям. Эти меры направлены на защиту прав потребителей и обеспечение качества продукции.

Как выбирать пиццу и что делать дальше?

Проверка Роскачества показала, что не всегда то, что указано на упаковке или в рекламе, соответствует реальности. Нужно проявлять внимательность при выборе пиццы, читать состав и выбирать проверенные бренды.