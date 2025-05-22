Сюрреализм по-ленинградски: как советский реквизит очаровал звезду Голливуда и что из этого вышло

Однажды «Ленфильм» посетила звезда немого кино Глория Свенсон. Восьмидесятилетняя молодящаяся актриса явилась с огромной свитой из советских и американских корреспондентов, молодого бойфренда и своей любимой собачки. Ей показывали студию и павильоны. Но визит звезды не ограничился официальной программой.

В историю «Ленфильма» этот день вошел как день неожиданной и веселой встречи двух миров кинематографа.

Вторжение на кухню: Глория Свенсон на съемках «Мама вышла замуж»

Как пишет Телеграм-канал киностудии, «из декорации на съемках «Мама вышла замуж» доносились голоса и звуки, и голливудская звезда решительно шагнула внутрь». В этот момент репетировали сцену семейного обеда, где Зина для примирения сторон ставит Вите бутылку водки.

На столе был соответствующий исходящий реквизит: соленые огурцы, лук и прочее, а вокруг на пятиметровом пространстве кухни теснилась группа и актеры. Именно в этот момент произошла неожиданная встреча звезды и съемочной группы.

«Hello!» и водка: встреча Ефремова и Свенсон

Звезда фильмов «Сэди Томпсон» и «Сансет-бульвар» оказалась у стола и сказала Олегу Ефремову: «Hello!» Переводчик находился за пределами декорации. Ефремов английского не знал, как не догадывался и о звездном ранге появившейся иностранки.

Глория тоже не поняла, что попала на съемки, — очень уж все было натуральное, а кинокамера, ею не замеченная, висела под потолком. Недоразумение переросло в неожиданное знакомство.

Ефремов тут же налил звезде водки (водка на тех съемках была подлинная). Глория ее выпила. И они с Ефремовым сразу же начали понимать друг друга. Завязалась беседа. Олег Николаевич стал учить звезду, как нужно правильно обмакивать зеленый лук в солонку.

Вилла в Ницце: общие воспоминания и заразительный хохот

Свенсон заявила, что Олега сразу узнала, потому что, кажется, бывала у него на вилле в Ницце. Ефремов сказал, что виллу продал, потому что тесновата. Так они беседовали.

Голос звезды становился все веселее и беззаботнее, он перемежался заразительным хохотом Олега Ефремова. Эта неожиданная встреча оказалась полна юмора и взаимного очарования.

«Только после того, как все было выпито, Олег и Глория, бережно поддерживая друг друга, появились из декорации. Мы тоже со своей стороны были рады, потому что достигли высокого уровня достоверности», — вспоминал режиссер Мельников.

Неожиданный визит звезды помог создать на съемочной площадке атмосферу подлинности.

На каких съемках? Удивление Глории Свенсон

Директор «Ленфильма» Киселев даже спросил, понравилось ли звезде на съемках?

«На каких съемках?» — удивилась Глория.

Глория Свенсон действительно не понимала, что попала на съемочную площадку.

История о визите Глории Свенсон на «Ленфильм» — это уникальный случай, который мог произойти только в кино. Спонтанное застолье, задушевные разговоры и полное непонимание происходящего создали неповторимую атмосферу.