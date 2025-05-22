Логотип готов: «Юго-Западная» в Петербурге получила заветную букву

На станции метро «Юго-Западная» завершена отделка кассового зала природным камнем и смонтировано стеклянное панно над эскалаторами. Установлены сами эскалаторы, а также их балюстрады, на которых метростроители уже разместили светильники. Новая станция приобретает законченный вид и готовится принять первых пассажиров.

64 тонны металла и тонкие светильники: архитектурные детали

Как сообщает пресс-служба Смольного, в общей сложности использовано 64 тонны металлических ферм перекрытия над кассовым залом. На эти конструкции крепится декоративный потолок — по проекту его дополняют тонкими светильниками, расходящимися от центра к граням внутреннего пространства.

Размещена навигация для будущих пассажиров. Архитектурные решения делают станцию современной и удобной.

Четкий график и стабильное финансирование

«Станцию «Юго-Западная» наши метростроевцы готовят к вводу строго по графику. Мы вывели отрасль из кризиса и переходим к плановому строительству объектов. Сохранили профессиональный коллектив предприятия «Метрострой Северной столицы», ответственных и опытных мастеров. Сегодня они выполняют все поставленные перед ними задачи четко и в срок. Бюджетом города обеспечено стабильное финансирование проектных и строительных работ в метро», — подчеркнул губернатор Александр Беглов.

Успешное строительство станции подчеркивает эффективность новой политики в области метростроения.

Технический состав и отделка: путь к завершению строительства

Глава города напомнил, что 29 марта по тоннелю новой Красносельско-Калининской линии прошел первый технический состав — хозяйственный поезд, состоящий из нескольких мотовозов и платформ. Он преодолел путь от «Нарвской» до «Юго-Западной», миновав «Путиловскую», и доставил необходимое метростроителям трансформаторное оборудование.

После этого почти два месяца отделка станции велась высокими темпами и вступила в завершающую стадию. Запуск технического состава и активная отделка стали важными этапами строительства станции.

Более 10 500 м2 технических помещений: последние штрихи в вестибюле

В настоящее время в вестибюле станции «Юго-Западная» в надлежащий внешний вид приводятся технические помещения общей площадью более 10 500 м2. Благоустройство технических помещений является важным этапом подготовки станции к открытию.

Стеклянный купол и подсветка: внешний вид станции

Практически готов внешний контур шестиэтажного здания. Завершены монтаж металлоконструкций и остекления фальш-фасада, вентилируемого фасада, окон и дверей типа «Метро».

Полностью смонтирован и обустроен стеклянный купол атриума на вершине, завершается устройство кровли. Более чем на 70% выполнена установка уличного архитектурного освещения — подсветки. Современный дизайн и эффектное освещение сделают станцию привлекательной для пассажиров.

Также на строящемся вестибюле станции метро «Юго-Западная» появилась первая буква «М» — логотип Петербургского метрополитена.

Открытие станции Красносельско-Калининской линии запланировано на конец текущего года.

Близятся к завершению: инженерные системы и проходческие щиты

Близятся к окончанию и работы по размещению инженерных систем здания. Губернатор напомнил, что недавно «Обуховский завод» завершил изготовление двух проходческих щитов диаметром 5,6 м. До конца 2025 года планируется ввести их в эксплуатацию на участке Красносельско-Калининской линии между станциями «Путиловская» и «Каретная» («Обводный канал-2»).