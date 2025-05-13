«Заминированные» семечки: в Петербурге разгорается скандал из-за опасного продукта

Любимое лакомство многих петербуржцев — семечки — оказалось под угрозой. Тревожные новости о повышенном содержании кадмия в этом продукте вновь всколыхнули общественность. Депутаты требуют проверок, а потребители в панике смотрят на прилавки — что скрывают эти маленькие семена и кто несет ответственность за здоровье людей?

Депутатский запрос: пора бить тревогу?

Как пишет «Деловой Петербург», в городе будут проверены семена подсолнечника различных изготовителей и торговых марок. Проверки организованы после того, как соответствующее обращение написал депутат ЗакСа Андрей Рябоконь.

После того, как распространилась информация о семечках с высокой концентрацией кадмия на прилавках петербургских торговых сетей, депутат обратился в центр контроля качества товаров. Планируется отобрать продукцию и проверить её в лабораториях.

Проверка началась: чего ждать петербуржцам?

«Отбор пищевой продукции для проведения лабораторных исследований в целях оценки ее безопасности произведен 12 мая 2025 года», — написал Андрей Рябоконь.

По словам парламентария, о результатах проверки сообщат до 20 июня 2025 года. До этого момента потребителям рекомендуется проявлять осторожность и внимательно изучать информацию на упаковке продукта. Но достаточно ли этого, чтобы обезопасить себя от скрытой угрозы?

Кадмий: тихий убийца в каждом пакете?

Согласно открытым данным, кадмий опасен для человека тем, что способен накапливаться в организме и вызывать различные степени отравления. Из-за него могут развиться заболевания легких, проблемы с почками, костями. Накопление кадмия в организме может привести к серьезным последствиям для здоровья, поэтому важно ограничить потребление продуктов, содержащих этот тяжелый металл.

Всплеск кадмия: тревожные данные «Общественного контроля»

В 2024 году представители общественной организации потребителей «Общественный контроль» (ОК) предупредили жителей Петербурга о повышенном содержании кадмия в подсолнечных семечках, продающихся в магазинах.

Если в 2021 году повышенное содержание кадмия было зафиксировано только в одном из десяти проверенных образцов семян подсолнечника с магазинных полок, то проведенные в 2024 году исследования показали, что только в трех образцах семечек содержание кадмия оказалось менее 0,1 мг/кг.

В остальных семи образцах количество токсичного металла варьировалось в диапазоне от 0,13 до 0,19 мг/кг. Эти данные вызывают серьезную озабоченность и подчеркивают необходимость регулярного контроля качества пищевых продуктов.

Что делать потребителю: советы и рекомендации

Что же делать обычному потребителю в этой ситуации? Во-первых, следить за новостями и результатами проверок, которые будут опубликованы до 20 июня 2025 года.

Во-вторых, внимательно изучать информацию на упаковке продукта и обращать внимание на наличие сертификатов качества. В-третьих, ограничить потребление семечек и отдавать предпочтение продуктам от проверенных производителей. И, наконец, не стесняться обращаться в компетентные органы в случае сомнений в качестве продукта.

Ситуация с ядовитыми семечками в Петербурге остается напряженной. Депутаты требуют проверок, потребители встревожены, а на прилавках все еще лежат пакеты с семенами, которые могут представлять опасность для здоровья. Будем надеяться, что результаты проверок развеют опасения и что в будущем подобные ситуации не повторятся.