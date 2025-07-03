Земляничное Эльдорадо под Петербургом: где искать сочные ягоды

В лесах Ленинградской области наступил долгожданный сезон — время сбора земляники. Биолог Павел Глазков поделился радостной новостью о богатом урожае этой душистой и полезной ягоды во Всеволожском районе.

«Поспела земляника! Можно идти в лес за этой душистой, ароматной и полезной ягодой!» — отмечает специалист в своем Телеграм-канале.

Сроки сбора и особенности мест обитания

Земляника цветет с середины мая до середины июля, что предоставляет любителям ягод около двух месяцев для сбора. Оптимальные места для поисков — опушки, осветленные леса и лесные вырубки.

Однако, при отправке за лесными сокровищами, следует помнить об осторожности.

«Земляника лесная растет на опушках, в осветлённых лесах, на лесных вырубках, то есть в местах, где любят прогревать на солнышке свое тело гадюки», — предупреждает Павел Глазков.

Поэтому перед началом сбора рекомендуется внимательно осмотреть полянку и убедиться в отсутствии змей.

Научные факты и польза земляники

Интересно, что привычная ягода земляники — это не настоящий плод, а разросшееся цветоложе. Настоящие плоды — мелкие семечки-орешки на его поверхности.

«То, что мы называем земляникой — не сама ягода, а разросшееся цветоложе. Настоящие плоды этого растения — это мелкие семечки-орешки на его поверхности, поэтому научное название плода у земляники - многоорешек», — поясняет биолог.

Земляника не только вкусная, но и полезная. В ее ягодах содержится медь, стимулирующая выработку коллагена.

«В ягодах земляники содержится в том числе и медь, которая стимулирует выработку коллагена, поэтому вместо дорогого крема лучше сделать косметическую маску из ягод», — советует Глазков.

Древняя ягода: от динозавров до наших дней

Земляника — одно из древнейших растений на Земле. Археологи обнаружили окаменелые остатки земляники возрастом более 60 миллионов лет.

«Самым древним окаменелым остаткам земляники, которые удалось обнаружить археологам, более 60 миллионов лет. Она росла на Земле уже тогда, когда её заросли топтали динозавры!» — подчеркивает ученый.

Любимая многими садовая клубника, оказывается, является одним из сортов земляники. Геном земляники лесной секвенирован и содержит 34809 генов, что в полтора раза больше, чем в геноме человека.

Где искать землянику в Ленобласти?

По данным из группы «Грибы и Грибники СПб», урожай земляники особенно хорош в Кировском районе Ленинградской области. Горожане делятся фотографиями полных корзинок лесных ягод.

«В выходные решили организовать вылазку на предмет проверки наличия земляники, черники ну и заодно грибов. Земляника пошла, черника на 95% зеленая, зреет только на очень солнечных местах вдоль дороги. Грибы есть, но, конечно, кот наплакал — в основном переростки, либо в состоянии эмбрионов (лисички, беленькие). Ждём солнышка как Пенелопа Одиссея», — делятся впечатлениями опытные грибники.

Земляничный сезон в самом разгаре — при соблюдении мер предосторожности, поход в лес может обернуться не только приятной прогулкой, но и пополнением запасов вкусной и полезной ягоды.