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Три года не платил, хотя источник дохода был: петербуржец задолжал более 700 тыс. рублей за «коммуналку»

19 сентября 2024 15:40
Три года не платил, хотя источник дохода был: петербуржец задолжал более 700 тыс. рублей за «коммуналку»
Три года не платил, хотя источник дохода был: петербуржец задолжал более 700 тыс. рублей за «коммуналку»
Legion-media

Приставам пришлось действовать жестко, чтобы добиться своего.

В жизни каждого может наступить момент, когда небольшие долги превращаются в огромную проблему. Именно так произошло с 62-летним жителем Центрального района Петербурга, который в течение трех лет игнорировал платежи за коммунальные услуги.

Он сдавал нежилое помещение на Большеохтинском проспекте в аренду медицинской клинике и систематически не оплачивал счета. В итоге долг накопился до внушительных 730 тысяч рублей. Суд присудил эту сумму к взысканию, и судебные приставы незамедлительно приступили к делу.

Когда мужчина получил уведомление о возбуждении исполнительного производства, он все еще надеялся, что ситуация решится сама собой. Однако, когда наступил срок добровольной оплаты, и принудительные меры были применены, стало ясно: долг придется погасить. В качестве мер ограничения было наложено обременение на нежилое помещение и автомобиль должника, а сам он лишился возможности выехать за границу, пишет «78 канал».

Эти меры оказались для мужчины неприемлемыми. Деньги на оплату коммунальных услуг вскоре были найдены, и долг был погашен в полном объеме. Исполнительное производство завершилось, а все ограничения были сняты.

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Автор:
Екатерина Адамова
Город ВыплатыПроисшествиеСанкт-Петербург
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