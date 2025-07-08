Дождь не страшен: как превратить прихожую в штаб-квартиру для борьбы с петербургской непогодой

Советы эксперта, как создать уютное и функциональное пространство для лета.

Петербургское лето — это не всегда солнце и тепло. Дожди, пронизывающий ветер и внезапные похолодания — обычное явление для Северной столицы.

Как организовать прихожую, чтобы все необходимое для борьбы с непогодой было под рукой и не забывалось? Организатор пространства Татьяна Бруяко поделилась своими советами с порталом «Городовой».

Зона для верхней одежды и обуви: порядок прежде всего

«Первым делом позаботьтесь о том, чтобы у вас было достаточно места для хранения верхней одежды и обуви», — советует Татьяна.

Следует установить удобные вешалки или крючки для курток и пальто. Снизу — полки для обуви. Для мокрой обуви лучше использовать специальные лотки или коврики, чтобы не испортить мебель или ламинат.

Корзины и органайзеры: хранить мелочи правильно

«Корзины и органайзеры помогут вам поддерживать порядок в прихожей. Используйте их для хранения мелких вещей, таких как перчатки, шарфы и шапки».

Можно разделить вещи по сезонам, чтобы актуальное было под рукой, а несезонное — убрано в дальний угол. Также удобно разделить вещи по членам семьи либо на взрослое/детское.

Зонт на видном месте: главное — не забыть!

«Чтобы не забыть взять зонт, выделите специальное место для него».

Это может быть стильная подставка для зонтов, которая будет находиться рядом с входной дверью. Можно установить небольшую полку или крючок, где будет висеть зонт. Так он всегда будет на виду и под рукой.

«Чтобы не забывать важные вещи: ключи, телефон, деньги, поставьте для них на полочку стильный поднос или корзинку», — отметила эксперт.

Уход за вещами: чистота и опрятность

«Тополиный пух, грязь после дождя, летняя пыль — все оседает на нашей одежде и обуви. Для аксессуаров по уходу за вещами заведите отдельный ящик. Когда все под рукой, опрятным выглядеть проще».

Правильно организованная прихожая поможет не только сохранить порядок в доме, но и всегда быть готовым к капризам петербургской погоды.