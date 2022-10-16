Любовь к текстам и человеческим историям была со мной чуть ли не с детства. С упоением читала не только книги, но и журналы про звёзд "Караван историй" и "Антенну Телесемь" (куда смотрела мама?).

Мне понадобилось побегать корреспондентом, побыть новостником, писать на политические, остро-социальные темы, чтобы наконец понять, что люди — это самое интересное. Нежно люблю звёзд и все их перипитии, а также читателей, которым это интересно.

Окончила ЛГУ им. А. С. Пушкина в Санкт-Петербурге. Работала в нескольких городских и федеральных СМИ.