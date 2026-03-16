Чем интересен концерт «Вивальди. Времена года» в Анненкирхе?

В рамках концерта «Вивальди. Времена года» в Анненкирхе выступает оркестр Olympic Orchestra вместе с художником, который проецирует на стены живые картины в технике эбру.

Концерт «Вивальди. Времена года» в Анненкирхе (Евангелическо-лютеранской церкви Святой Анны) в Санкт-Петербурге — это уникальное сочетание классической музыки, визуальных искусств и атмосферы старинной кирхи. В 2026 году мероприятие проходит в рамках серии выступлений, где оркестр Olympic Orchestra исполняет произведения великих композиторов, а художник создаёт живые картины в технике эбру, которые проецируются на стены.

Место проведения

Анненкирхе расположена по адресу: ул. Кирочная, д. 8, лит. В (станция метро «Чернышевская»). Это действующая лютеранская церковь, часть здания которой отдана под концерты и выставки. Старинные стены, прошедшие трёхвековые испытания историей, создают особую атмосферу для музыкальных выступлений.

Программа концерта

Концерт состоит из двух отделений:

Первое отделение — исполнение цикла «Времена года» Антонио Вивальди. Четыре произведения, посвящённые четырём сезонам, звучат в темноте при свечах. Соло на скрипке исполняет Надежда Острикова.

Второе отделение — произведения других композиторов: Чайковского, Моцарта, Брамса, Массне, Гарделя и других. В некоторых выступлениях звучат и современные композиции.

Одновременно с музыкой художник создаёт картины в технике эбру (рисование красками на воде). Изменчивые образы проецируются на стены кирхи, подчёркивая красоту музыки и создавая праздничную атмосферу.

Особенности выступления

Атмосфера. Концерт проходит в темноте при свечах, что усиливает эмоциональное восприятие музыки.

Живые картины в технике эбру, рождающиеся прямо на глазах у зрителей, становятся неотъемлемой частью выступления. Художник создаёт образы, которые гармонично сочетаются с музыкальными темами.

Расписание и билеты

В 2026 году концерты запланированы в марте и апреле. Стоимость билетов от 1900 рублей.

Актуальное расписание и билеты рекомендуется уточнять на официальных ресурсах или в кассах.

Почему стоит посетить

Этот концерт — не просто музыкальное выступление, а полноценное аудиовизуальное погружение. Сочетание классической музыки, искусства эбру и атмосферы старинной кирхи создаёт неповторимую атмосферу, которая позволяет по-новому услышать знакомые произведения. Мероприятие подходит как для любителей классики, так и для тех, кто хочет открыть для себя мир искусства в нестандартном формате.

