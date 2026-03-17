Что посмотреть в музее денег в Петропавловской крепости?
Что посмотреть в музее денег в Петропавловской крепости?

Опубликовано: 17 марта 2026 14:35
 Проверено редакцией
музей, деньги
Global Look Press/Zamir Usmanov
Музей истории денег в Петропавловской крепости — это уникальное пространство, где можно проследить эволюцию российской валюты от древности до наших дней. 

Музей истории денег в Петропавловской крепости, расположенный в здании Аннинского кавальера (Петропавловская крепость, д. 3, лит. Ш), предлагает не просто экспозицию, а настоящее путешествие сквозь века, где деньги становятся ключом к пониманию истории страны.

Что посмотреть

Основа коллекции — собрание АО «Гознак», формировавшееся на протяжении нескольких веков. В экспозиции представлены:

  • все основные типы монет и банкнот, которые когда-либо обращались на территории России;
  • нереализованные эскизы банкнот;
  • пробные монеты;
  • неутверждённые оттиски;
  • утверждённые образцы банкнот.

Среди экспонатов — огромные и крошечные монеты, отчеканенные из необычных материалов, а также красивые бумажные купюры. Особое внимание привлекают башня «Миллион» и погрузчик с муляжом миллиарда рублей — фото с этими объектами становятся популярными у посетителей.

Мультимедийные технологии делают знакомство с экспонатами комфортным и увлекательным.

Дополнительные возможности

Музей включает несколько площадок:

Мастер-классы. В здании по адресу Петропавловская крепость, д. 3, лит. Д, можно поучаствовать в мастер-классе по ручному отливу бумаги, где гости старше 7 лет создают лист бумаги с водяным знаком по исторической технологии, воссозданной специалистами Гознака. Также здесь проводят мастер-класс по чеканке.

Музейно-производственный комплекс «Монетный двор» (Петропавловская крепость, д. 6, лит. А). Расположен в здании Монетного двора на Соборной площади Петропавловской крепости (напротив Никольских ворот). Здесь посетители в режиме реального времени видят основные этапы производства монет и медалей: от объёмного моделирования и изготовления чеканочных инструментов до полировки штемпелей и чеканки готовых изделий.

Автор:
Пономарева Дарина
