Что посмотреть в музее денег в Петропавловской крепости?

Музей истории денег в Петропавловской крепости, расположенный в здании Аннинского кавальера (Петропавловская крепость, д. 3, лит. Ш), предлагает не просто экспозицию, а настоящее путешествие сквозь века, где деньги становятся ключом к пониманию истории страны.
Что посмотреть
Основа коллекции — собрание АО «Гознак», формировавшееся на протяжении нескольких веков. В экспозиции представлены:
- все основные типы монет и банкнот, которые когда-либо обращались на территории России;
- нереализованные эскизы банкнот;
- пробные монеты;
- неутверждённые оттиски;
- утверждённые образцы банкнот.
Среди экспонатов — огромные и крошечные монеты, отчеканенные из необычных материалов, а также красивые бумажные купюры. Особое внимание привлекают башня «Миллион» и погрузчик с муляжом миллиарда рублей — фото с этими объектами становятся популярными у посетителей.
Мультимедийные технологии делают знакомство с экспонатами комфортным и увлекательным.
Дополнительные возможности
Музей включает несколько площадок:
Мастер-классы. В здании по адресу Петропавловская крепость, д. 3, лит. Д, можно поучаствовать в мастер-классе по ручному отливу бумаги, где гости старше 7 лет создают лист бумаги с водяным знаком по исторической технологии, воссозданной специалистами Гознака. Также здесь проводят мастер-класс по чеканке.
Музейно-производственный комплекс «Монетный двор» (Петропавловская крепость, д. 6, лит. А). Расположен в здании Монетного двора на Соборной площади Петропавловской крепости (напротив Никольских ворот). Здесь посетители в режиме реального времени видят основные этапы производства монет и медалей: от объёмного моделирования и изготовления чеканочных инструментов до полировки штемпелей и чеканки готовых изделий.