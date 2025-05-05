Дыня, вишня, виноград: каким из ягод после морозилки петербуржец не будет рад?

Хочется сохранить летние фрукты и ягоды подольше, но не все они переносят мороз без потерь. Старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Ксения Кузнецова рассказала «Городовому», какие продукты лучше не класть в морозильник.

«Однако для некоторых продуктов этот способ не подходит, так как в процессе заморозки и дальнейшей разморозки они теряют свои потребительские характеристики: вкус, запах или внешний вид», — объясняет эксперт.

Что портит заморозка

Цитрусовые. После разморозки мякоть апельсинов, лимонов и грейпфрутов становится горькой и безвкусной. Замораживать можно разве что цедру — её аромат сохраняется.

Яблоки и груши. Темнеют, становятся рыхлыми. Подойдут разве что для пюре, смузи или выпечки.

Бананы. После морозилки их мякоть становится слизистой. Единственный выход — замораживать уже в виде пюре.

Виноград. При заморозке ягоды лопаются, а после разморозки становятся кашицей.

Арбуз и дыня. Полностью теряют форму, вкус и консистенцию.

Что делать?

«Если хочется сохранить фрукты на несколько месяцев в морозильной камере, то лучше заморозить их в виде сока или пюре. Шоковая заморозка сохраняет структуру ягод и позволяет использовать их после разморозки практически без потери товарного вида», — советует Ксения Кузнецова.

Так что не все после морозилки одинаково полезно — иногда проще сварить варенье.