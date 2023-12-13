Эта хитрость спасет подгоревший лук: выбрасывать не придется

На первый взгляд, пассеровка репчатого лука — самая простая кулинарная задача. Однако зачастую даже опытные повара попадают впросак. Овощ либо остается сыроватым, либо начинает подгорать. И кажется, что во втором случае добиться идеального результата уже не удастся. Однако это не так.

Подгоревший лук еще можно спасти. Поможет в этом кубик льда. Его нужно поместить в центр сковороды. В итоге утварь остынет, и овощ начнет подрумяниваться. Он приобретет красивый золотистый оттенок, пишет портал «Умкра».

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