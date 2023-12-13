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Эта хитрость спасет подгоревший лук: выбрасывать не придется

Эта хитрость спасет подгоревший лук: выбрасывать не придется
Лайфхак, которым поделитесь с подругами

Делать новую зажарку не нужно.

На первый взгляд, пассеровка репчатого лука — самая простая кулинарная задача. Однако зачастую даже опытные повара попадают впросак. Овощ либо остается сыроватым, либо начинает подгорать. И кажется, что во втором случае добиться идеального результата уже не удастся. Однако это не так.

Подгоревший лук еще можно спасти. Поможет в этом кубик льда. Его нужно поместить в центр сковороды. В итоге утварь остынет, и овощ начнет подрумяниваться. Он приобретет красивый золотистый оттенок, пишет портал «Умкра».

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Общество Кулинария Лайфхак
13 декабря 2023 12:00
Мария Ермак
Мария Ермак
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