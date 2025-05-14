«Это просто вопиющая русская роскошь»: гид раскрывает секреты интереса иностранцев к Петербургу

Петербург — город с богатой историей и уникальной культурой, притягивающий туристов со всего мира. Но что именно интересует иностранных гостей больше всего?

Какие аспекты жизни Петербурга оказываются для них наиболее удивительными? На эти вопросы порталу «Городовой» ответила гид-краевед, искусствовед Ольга Кутузова, поделившись своими наблюдениями и секретами успешных экскурсий.

Заглянуть за фасад: интерес к повседневной жизни

«Самое, наверное, интересное для них — это, в первую очередь, как мы живем», — отмечает Ольга Кутузова.

Иностранных туристов часто завораживает не только парадная сторона города, но и повседневная жизнь его обитателей.

«Где мы живем, какие у нас условия, где мы покупаем продукты, сколько стоят квартиры, сколько стоят наши страховки. Им интересна наша медицина, как у нас проходят поступления в университеты, платное и бесплатное образование».

Этот интерес отражает желание иностранцев понять реальную Россию, а не только ее парадный облик.

Кухня и быт: знакомство с русской душой

На втором месте по интересу у иностранных туристов стоит кухня.

«Им интересно, многим, по крайней мере, точно интересно традиционно русские блюда попробовать. В особенности, например, новозеландцам, я помню, очень сильно зашел борщ, то есть они были невероятно впечатлены. Борщ, борщ, и потом буквально каждый день они обязательно ели борщ, пока были в Петербурге. Были американцы, которым понравился квас», — рассказывает Ольга.

Именно знакомство с национальной кухней позволяет иностранцам по-настоящему ощутить дух страны и понять ее культурные особенности.

Квас — загадочный напиток: понимание «неизвестного»

Квас — напиток, который вызывает у иностранцев разнообразные эмоции.

«То есть сначала они вообще его не поняли, не знали, как его пить, вообще какому классу напитков его присвоить. Но в итоге им очень понравилось, и даже с собой взяли пару бутылочек обратно домой», — делится Ольга.

Подобные случаи подчеркивают, насколько важно для иностранцев познавать неизвестное и погружаться в культуру страны пребывания.

От дворцов до спальных районов: познание контрастов

«Конечно, их еще интересовало именно где мы живем, потому что они говорят, что вот Петербург, это сплошь дворцы, особняки и тому подобное, а где же живут в основном все люди. А я говорила, ах, это отдельная экскурсия, нужно съездить в Кудрово, в Мурино. Ну, конечно, не так сказала, но в общем, что есть спальные районы, где можно посмотреть, как живут обычные люди, которые не живут в центре города», — рассказывает Ольга.

Эта потребность в познании контрастов — еще одна важная черта иностранных туристов. Им важно увидеть не только парадную сторону города, но и повседневную жизнь его обитателей, чтобы составить более полное представление о стране.

Эрмитаж и Петергоф: «вопиющая русская роскошь»

Что касается традиционных достопримечательностей, то на первом месте у иностранных туристов — Эрмитаж и Петергоф.

«Для них Петергоф сравним с Версалем, и не было ни одного человека, который сказал, что Версаль лучше. Для них Петергоф — это просто такая вопиющая русская роскошь. Такое очень известное русское показушное, прекрасное, невероятное, которое характеризует очень сильно, особенно эпоху 18-го, начала 19-го века», — отмечает Ольга.

Эрмитаж — это еще одна жемчужина Петербурга, которая производит неизгладимое впечатление на иностранцев.

«Ну и, безусловно, Эрмитаж. Он мало кого оставляет равнодушным, потому что такая коллекция в одном месте таких экспонатов и таких историй, такого больше нигде нет. Вот еще Лувр, наверное, можно сравнить с Эрмитажем, но Эрмитаж уникален».

Известные имена: Достоевский, Толстой и «маст-си»

Помимо архитектуры и искусства, иностранных туристов интересуют известные русские имена.

«И, конечно же, многим интересны такие известные русские имена, как Достоевский, как Толстой. И, конечно, рассказы про них, где они ходили, где писалось о преступлении и наказании, это тоже входит в такую обязательную программу. Must see во время экскурсии», — делится Ольга.

Знание биографий известных писателей и связанных с ними мест позволяет сделать экскурсию более интересной и запоминающейся.

Секреты успешной экскурсии

В заключение Ольга Кутузова подчеркивает, что ключ к успешной экскурсии — это умение учесть интересы иностранных туристов, рассказывать о повседневной жизни, показывать контрасты и представлять известные достопримечательности в новом свете. Важно не только передавать знания, но и создавать атмосферу, которая позволит гостям по-настоящему почувствовать дух Петербурга и полюбить его.