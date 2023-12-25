Такой «Крабовый» гости будут уплетать за обе щеки: замените рис вот на что

В крабовый салат часто добавляют рис, что делает блюдо более сытным. Но если заменить этот компонент на другой продукт, получится еще более аппетитное сочетание. Возьмите на заметку рецепт с плавленым сыром.

Вам понадобятся:

кукуруза консервированная — 220 г,

сыр плавленый — 90 г,

крабовые палочки — 12 шт.,

яйца — 4 шт.,

лук репчатый — 1 шт.,

огурец — ½ шт.,

соль и майонез — по вкусу.

Лук нарежьте мелкими кубиками и обжарьте на сковороде до золотистого цвета. Яйца и сыр мелко натрите. Переложите компоненты в салатник, добавьте кукурузу, нарезанные крабовые палочки и огурец. Заправьте содержимое майонезом и зовите гостей к столу, советует портал «Кулинаренок». Приятного аппетита!

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