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Такой «Крабовый» гости будут уплетать за обе щеки: замените рис вот на что

Такой «Крабовый» гости будут уплетать за обе щеки: замените рис вот на что
Оригинальный рецепт крабового салата

Получится гораздо вкуснее.

В крабовый салат часто добавляют рис, что делает блюдо более сытным. Но если заменить этот компонент на другой продукт, получится еще более аппетитное сочетание. Возьмите на заметку рецепт с плавленым сыром.

Вам понадобятся:

  • кукуруза консервированная — 220 г,
  • сыр плавленый — 90 г,
  • крабовые палочки — 12 шт.,
  • яйца — 4 шт.,
  • лук репчатый — 1 шт.,
  • огурец — ½ шт.,
  • соль и майонез — по вкусу.

Лук нарежьте мелкими кубиками и обжарьте на сковороде до золотистого цвета. Яйца и сыр мелко натрите. Переложите компоненты в салатник, добавьте кукурузу, нарезанные крабовые палочки и огурец. Заправьте содержимое майонезом и зовите гостей к столу, советует портал «Кулинаренок». Приятного аппетита!

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Общество Рецепты Продукты питания
25 декабря 2023 09:30
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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