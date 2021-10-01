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"Идет разбивать сердца": Александр Соколовский взбудоражил поклонниц новым фото

"Идет разбивать сердца": Александр Соколовский взбудоражил поклонниц новым фото

Подписчики сравнили актера с такими известными киногероями, как Джеймс Бонд и Тони Старк.

Звезда «Молодежки» покорил сердца поклонниц новым фотосетом, для которого позировал в романтичной обстановке на улицах Петербурга. «Осень в Петербурге», – лаконично подписал кадры Александр.

Многие поклонники артиста выразили восхищение его игрой и внешностью. «Осень тебе очень к лицу!!!», «На следующего Бонда точно надо брать тебя, но по гонорару, боюсь, не потянут», «Русский Тони Старк», «Модно и в стиле Питера», – рассыпались в комплиментах зрители.

Хотя не так давно Соколовский женился, его личная жизнь по-прежнему не дает покоя зрителям. Ему приписывали то роман с Юлией Маргулис, коллегой по «Молодежке», то с еще одной актрисой, Милой Сивацкой, с которой Соколовский делил кадр в сериале «Гранд».

Источник фото: instagram.com/alexandrsokolovsky/

Шоу-бизнес
1 октября 2021 18:41
Василиса Миронова
Василиса Миронова
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