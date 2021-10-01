"Идет разбивать сердца": Александр Соколовский взбудоражил поклонниц новым фото

Звезда «Молодежки» покорил сердца поклонниц новым фотосетом, для которого позировал в романтичной обстановке на улицах Петербурга. «Осень в Петербурге», – лаконично подписал кадры Александр.

Многие поклонники артиста выразили восхищение его игрой и внешностью. «Осень тебе очень к лицу!!!», «На следующего Бонда точно надо брать тебя, но по гонорару, боюсь, не потянут», «Русский Тони Старк», «Модно и в стиле Питера», – рассыпались в комплиментах зрители.

Хотя не так давно Соколовский женился, его личная жизнь по-прежнему не дает покоя зрителям. Ему приписывали то роман с Юлией Маргулис, коллегой по «Молодежке», то с еще одной актрисой, Милой Сивацкой, с которой Соколовский делил кадр в сериале «Гранд».

Источник фото: instagram.com/alexandrsokolovsky/