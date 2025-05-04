Из России в Калининград на авто: подводные камни вояжа через Европу в 2025-м

Разобрались с экспертом, стоит ли рисковать, или лучше отправиться на самолете.

Автопутешествие в Калининград кажется заманчивым вариантом, для тех, кто панически боится воздуха, но в нынешних реалиях связано с серьёзными трудностями. Об этом рассказала порталу «Городовой» Наталья Ансталь, учредитель туроператора Go Travel.

По её словам, сама идея доехать до Калининграда на машине сейчас «несколько утопическая» для тех, кто хочет «спокойного отдыха без лишней суеты и действий». Дело в особенностях пересечения границ.

С Белоруссией проблем нет — граница остаётся открытой, визы не требуются. Но когда речь заходит о Литве, через которую нужно проехать для попадания в Калининград, начинаются сложности.

«Вообще, для того, чтобы пересечь границу с Литвой, нужно УТД. Это упрощённый транзитный документ, который потребует у вас литовское консульство на границе», — объясняет эксперт.

УТД позволяет пересечь страну за сутки, но чтобы получить его, нужна веская причина поездки. Альтернативой является шенгенская виза, но и с ней не всё просто.

«Шенгенская виза — это тоже вариант решения этого вопроса, потому что вы по шенгенской визе можете въехать в страну и, соответственно, спокойно в ней пребывать», — поясняет Наталья Ансталь.

Однако получить визу становится всё сложнее: Литва выдает их российским туристам крайне неохотно, а процент отказов велик. В этом случае эксперт советует искать более лояльные страны для оформления шенгенских виз, чтобы упростить себе маршрут.

Тем, кто не хочет связываться с визовыми вопросами, Ансталь рекомендует выбирать самолёт:

«Я здесь, на самом деле, рекомендую лететь на самолете, потому что это самый быстрый вариант. Вы сели, час пятьдесят — и вы уже в Калининграде, наслаждаетесь красотами, не паритесь ни с какими визами».

По деньгам, по её словам, перелёт выходит примерно так же, как автопутешествие, а сил и нервов экономится значительно больше.