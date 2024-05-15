Как вырастить малину без червей внутри: придерживайтесь простых правил

Нередко кусты малины страдают от червяков, которые заводятся в ягодах. Чаще всего плоды подвергаются атакам гроздевой листовертки и малинного жука. Вредители опасны тем, что портят сами ягоды, а также разносят споры грибковых болезней, из-за чего растение вовсе может погибнуть.

Чтобы избежать появления червей, важно обеспечить кустам подходящую среду. Вот какие условия стоит соблюдать.

Почему в малине заводятся черви

Прежде чем говорить о мерах профилактики, стоит установить причину, по которой в плодах заводятся червяки. Дело в том, что вредители зимуют в опавших листьях и в верхнем слое почвы. С наступлением тепла им требуются питательные вещества, поэтому насекомые и поселяются в сладких ягодах.

Особенно часто черви тянутся к кустам, за которыми плохо следят — запущенные посадки с обилием сорняков создают идеальные условия для жизни и размножения.

Еще одна причина появления незваных гостей — ветер и птицы, которые разносят этих насекомых по участку. Чтобы избежать появления червяков, стоит уделить время профилактике. А проводится она в несколько этапов.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Уборка территории

Сперва участок стоит убрать. Лучше всего делать это ранней весной, как только снег растаял. Так что если вы еще не убрали опавшие листья и прочий мусор, самое время это сделать.

Ошпаривание кустов

Затем кусты можно полить горячей водой. Нужно, чтобы жидкость попала и на стебли, и на корни. Конечно, одной такой процедуры недостаточно, но это станет первым шагом — обработка поможет ослабить перезимовавших в ваших кустах паразитов.

Обработка народным средством

Дополнительно стоит провести обработку с применением горчичного порошка. Для этого нужно развести три столовые ложки средства в десяти литрах воды. После смесь необходимо оставить на ночь настояться, а затем опрыскать готовым раствором кусты по листьям.

Через пару недель процедуру можно вновь повторить. Личинки не переносят запаха горчицы, поэтому с меньшей вероятностью полезут к плодам. Это же средство можно использовать и в случае, если черви в небольшом количестве уже появились.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Стоит ли использовать инсектициды

Если малина сильно запущена, то народные средства будут малоэффективны. В таком случае стоит рассмотреть применение профессиональных препараторов. Например, с листоверткой хорошо борются «Алатар‎», «Карбофос‎» или «‎Дитокс». А против малинного жука эффективно работает «Конфидор‎», «‎Алиот» и «‎Кинмикс».

Но стоит понимать, что эти средства также погубят и полезных насекомых, а их отсутствие не лучшим образом скажется на качестве и объеме урожая. К тому же, обработку можно проводить не всегда — по правилам она выполняется только в период бутонизации и в начале цветения растений.

Поэтому самый простой способ обезопасить ваш огород — это поддерживать участок в чистоте, вовремя избавляться от старых веток и листьев на самом кусте, а также проводить профилактику с помощью горчицы.



Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru