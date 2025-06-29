Куда поступать после провала ЕГЭ: не теряем год до пересдачи и сразу выбираем хорошую профессию

Сезон поступлений — горячее время не только для отличников. Что делать тем, кто получил низкие баллы на ЕГЭ? Для начала не паниковать.
Даже если вуз мечты недоступен, альтернатив хватает. Главное — действовать, а не впадать в отчаяние. «Городовому» об альтернативах рассказала руководитель службы сопровождения поступления в вузы и преподаватель программы «Специалист по профориентации подростков» IPE –Academy Алёна Стенина.
Можно ли пересдать ЕГЭ?
Да. С 2024 года разрешено пересдать один предмет, и вуз учтёт только результат пересдачи. Это шанс улучшить позиции и попытаться поступить даже в те вузы, куда раньше не проходили.
Варианты поступления при низких баллах
- Платное отделение с возможностью перевода. Поступить на платное, а на втором курсе перевестись на бюджет — реальный сценарий, если появятся свободные места.
- Заочка или дистанционка. Иногда на такие формы выделяются бюджетные места. Правда, студентам-мужчинам отсрочки от армии они не дают.
- Коммерческий вуз с низким порогом. Проверяйте, чтобы программа была аккредитована — это важно для получения диплома государственного образца.
Если же баллы совсем ниже минимального порога, поступление в вуз невозможно. Но и тут есть выход.
Что делать при совсем низких баллах?
- Пойти в колледж после 11 класса. Сейчас в Петербурге есть десятки ССУЗов с сильной базой, а поступление — по аттестату.
- Взять паузу на год. Подготовиться и пересдать экзамены. Девушки могут поработать. Парням придётся учитывать осенний призыв. Кстати, служба в армии даёт +10 баллов за индивидуальные достижения при поступлении.
- Программы для слушателей и международные направления. Некоторые коммерческие вузы предлагают такие форматы, где ЕГЭ не нужен. Но отсрочка от армии возможна только со второго семестра.
Востребованные профессии в колледжах Петербурга
Сейчас на рабочих специальностях платят не хуже, чем офисным менеджерам. Главное — выбрать направление, которое даст перспективу:
Технические:
- Программирование
- Сварочное производство
- Строительство
- Металлообработка
- Аддитивные технологии (3D-печать)
Коммерческие и логистика:
- Торговое дело
- Организация перевозок
- Логистика
Сфера услуг:
- Туризм
- Ресторанный сервис
- Индустрия красоты
Колледжи СПб, которые стоит рассмотреть:
- ИСПО СПбПУ — на базе Политеха, высокий рейтинг и хорошие перспективы
- ТКУиК — управление, коммерция, бухгалтерия
- Петровский колледж — один из старейших, много бюджетных мест
- Радиотехнический колледж (РТК) — электроника, телеком
- КЭП, КСиПТ, МТК им. Сенявина — техника, приборостроение, морская сфера
- Охтинский колледж — универсальный профиль
- СпбТК — машиностроение, ИТ
Главное: не упустить шанс
Современное СПО давно перестало быть «вторым сортом». Выпускники колледжей легко трудоустраиваются, а некоторые получают предложения уже на практике. Хорошо оплачиваемые рабочие профессии, уверенность в завтрашнем дне и возможность позже поступить в вуз — аргументов в пользу такого пути всё больше.