Куда поступать после провала ЕГЭ: не теряем год до пересдачи и сразу выбираем хорошую профессию

Сезон поступлений — горячее время не только для отличников. Что делать тем, кто получил низкие баллы на ЕГЭ? Для начала не паниковать.

Даже если вуз мечты недоступен, альтернатив хватает. Главное — действовать, а не впадать в отчаяние. «Городовому» об альтернативах рассказала руководитель службы сопровождения поступления в вузы и преподаватель программы «Специалист по профориентации подростков» IPE –Academy Алёна Стенина.

Можно ли пересдать ЕГЭ?

Да. С 2024 года разрешено пересдать один предмет, и вуз учтёт только результат пересдачи. Это шанс улучшить позиции и попытаться поступить даже в те вузы, куда раньше не проходили.

Варианты поступления при низких баллах

Платное отделение с возможностью перевода. Поступить на платное, а на втором курсе перевестись на бюджет — реальный сценарий, если появятся свободные места.

Поступить на платное, а на втором курсе перевестись на бюджет — реальный сценарий, если появятся свободные места. Заочка или дистанционка. Иногда на такие формы выделяются бюджетные места. Правда, студентам-мужчинам отсрочки от армии они не дают.

Иногда на такие формы выделяются бюджетные места. Правда, студентам-мужчинам отсрочки от армии они не дают. Коммерческий вуз с низким порогом. Проверяйте, чтобы программа была аккредитована — это важно для получения диплома государственного образца.

Если же баллы совсем ниже минимального порога, поступление в вуз невозможно. Но и тут есть выход.

Что делать при совсем низких баллах?

Пойти в колледж после 11 класса. Сейчас в Петербурге есть десятки ССУЗов с сильной базой, а поступление — по аттестату.

Сейчас в Петербурге есть десятки ССУЗов с сильной базой, а поступление — по аттестату. Взять паузу на год. Подготовиться и пересдать экзамены. Девушки могут поработать. Парням придётся учитывать осенний призыв. Кстати, служба в армии даёт +10 баллов за индивидуальные достижения при поступлении.

Подготовиться и пересдать экзамены. Девушки могут поработать. Парням придётся учитывать осенний призыв. Кстати, служба в армии даёт +10 баллов за индивидуальные достижения при поступлении. Программы для слушателей и международные направления. Некоторые коммерческие вузы предлагают такие форматы, где ЕГЭ не нужен. Но отсрочка от армии возможна только со второго семестра.

Востребованные профессии в колледжах Петербурга

Сейчас на рабочих специальностях платят не хуже, чем офисным менеджерам. Главное — выбрать направление, которое даст перспективу:

Технические:

Программирование

Сварочное производство

Строительство

Металлообработка

Аддитивные технологии (3D-печать)

Коммерческие и логистика:

Торговое дело

Организация перевозок

Логистика

Сфера услуг:

Туризм

Ресторанный сервис

Индустрия красоты

Колледжи СПб, которые стоит рассмотреть:

ИСПО СПбПУ — на базе Политеха, высокий рейтинг и хорошие перспективы

— на базе Политеха, высокий рейтинг и хорошие перспективы ТКУиК — управление, коммерция, бухгалтерия

— управление, коммерция, бухгалтерия Петровский колледж — один из старейших, много бюджетных мест

— один из старейших, много бюджетных мест Радиотехнический колледж (РТК) — электроника, телеком

— электроника, телеком КЭП, КСиПТ, МТК им. Сенявина — техника, приборостроение, морская сфера

— техника, приборостроение, морская сфера Охтинский колледж — универсальный профиль

— универсальный профиль СпбТК — машиностроение, ИТ

Главное: не упустить шанс

Современное СПО давно перестало быть «вторым сортом». Выпускники колледжей легко трудоустраиваются, а некоторые получают предложения уже на практике. Хорошо оплачиваемые рабочие профессии, уверенность в завтрашнем дне и возможность позже поступить в вуз — аргументов в пользу такого пути всё больше.