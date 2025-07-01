Запустение и отложенная реставрация: спасет ли Петербург свои архитектурные жемчужины

В Северной столице много исторических зданий, которые стоит увидеть, несмотря на их плачевное состояние.

Санкт-Петербург — город с невероятной историей и архитектурным богатством, который часто называют самым европейским городом России.

Его старинные особняки, дворцы и храмы действительно впечатляют, но, к сожалению, многие из них сейчас находятся в плачевном состоянии и могут исчезнуть навсегда.

Особняк Игеля

Это бывший дом французского купца Эрнеста Игеля, перестроенный в конце XIX века. В свое время здесь был ресторан французской кухни «Эрнест» с роскошными гобеленами, витражами и огромными зеркалами.

Сейчас здание заброшено, зал для балов исписан граффити, а декор во многих комнатах просто осыпается. Реставрационные работы начались, но почему-то идут очень медленно. Сообщалось, что особняк отреставрируют к весне 2026 года, писал сайт Санкт-Петербург.

Дача Фаберже в Левашово

Загородный дом, принадлежавший знаменитому ювелиру Фаберже, когда-то называли «Малым Эрмитажем» из-за богатства интерьеров.

Сегодня здание частично обрушилось, но внутри еще можно увидеть мраморную лестницу, дубовые двери и остатки изразцовых печей.

Есть легенда, согласно которой в одном из помещений спрятана сейфовая комната с тайником, где хранилась часть коллекции Фаберже.

Склеп Митрофаньевского кладбища

Это единственное, что осталось от большого кладбища, основанного в 1831 году для жертв холеры. Кладбище закрыли в 1927 году, храмы снесли, а землю застроили складами.

Склеп, построенный в начале XX века, зарос травой и частично ушел под землю — он словно затерялся в городской суете, напоминая о давно ушедших временах.

Особняк архитектора Брюллова на Васильевском острове

Это усадебный дом XVIII века, который в 1845 году перестроил известный архитектор и художник Александр Брюллов.

Внутри были интерьеры в стиле древнеримского жилища — зал в помпейском стиле, искусственный мрамор и камины. После смерти Брюллова здесь открыли первый музей Старого Петербурга.

Здание долгое время пустовало, и многие ценные элементы декора утрачены.

Дача в Ольгино

Построенный в 1913 году в стиле позднего модерна архитектором Василием Шаубом, этот двухэтажный особняк с угловой башенкой напоминает немецкие дома. Семья Шаубов и Адель Ташейт были его первыми хозяевами.

Сегодня здание сильно пострадало из-за запустения — часть особняка уже обрушилась.

Почему же так происходит с историческими зданиями Петербурга?

Многие из них требуют очень тщательного и индивидуального подхода к ремонту и реставрации. К тому же подготовка к реставрации занимает много времени, а иногда работы откладываются из-за бюрократии.

Часто архивные документы о ремонтах утрачены или сфальсифицированы, что мешает правильно оценить техническое состояние памятников и принять верные решения.

Однако с весны 2025 года в Петербурге действует обновленный закон об охране исторических зданий, который расширил список объектов, запрещенных к сносу.

Теперь под защиту попадают не только дореволюционные здания, но и постройки до 1957 года, а также те, что формируют историческую среду города.

Это важный шаг для сохранения архитектурного облика Петербурга, но на практике многое зависит от финансирования и контроля за состоянием зданий.

Кроме того, многие памятники страдают из-за некачественного ремонта, отсутствия денег и активной застройки исторического центра. Часто реставрация начинается слишком поздно.

Тем не менее есть и успешные примеры: например, дом Рыжкина на Лиговском проспекте, который удалось отстоять и сейчас восстанавливают благодаря усилиям градозащитников.