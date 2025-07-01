Холодильники или туалеты: зачем в петербургских дворах делали загадочные ниши

Существуют множество предположений для чего их сделали.

В Петербурге есть один интересный и малоизвестный элемент — таинственные ниши в арках старых домов.

Они выглядят как небольшие углубления в стенах въездных арок, высотой всего несколько десятков сантиметров, и при этом внутри — пустота, никакого прохода дальше нет.

Где можно встретить эти ниши?

Эти ниши встречаются не в одном месте, а разбросаны по разным адресам, например, в угловом переулке, на Синопской набережной.

Особенно примечательно, что некоторые из них сделаны из гранита и украшены декоративными элементами. Это говорит о том, что их заложили еще во время строительства дома и не просто так.

Зачем нужны эти ниши?

За годы попыток найти ответ на этот вопрос ни один историк или краевед не смог дать однозначного объяснения. Существуют разные предположения.

Версия хранения продуктов

В Петербурге до 1930-х годов в домах не было холодильников, и продукты часто хранили в прохладных нишах, которые выходили на улицу или во двор.

Возможно, эти маленькие углубления служили для хранения еды. Внутри домов даже были дверцы, ведущие в такие «кладовки», но в арках — это редкость.

Существует еще одна версия, что эти ниши даже могли служить туалетами, сообщает сайт Кураж-Вояж.

Архитектурные и технические версии

Другие версии связаны с архитектурными или техническими нуждами: ниши могли быть частью системы вентиляции, местом для установки каких-то устройств или даже элементами декора.

Не только ниши

Интересно, что подобные мелкие детали — металлические кольца, каменные выступы, ниши — часто встречаются в Северной столице.

Например, металлическое кольцо во дворе, которое на первый взгляд кажется коновязью для лошадей, на самом деле могло служить для фиксации дверей каретного гаража.

Петербургские доходные дома, которые строились для сдачи жилья и коммерческих помещений, часто были спроектированы с максимальной экономией пространства и с учетом разных нужд жильцов и хозяев.

В таких домах появлялись разные архитектурные «фишки», которые сегодня кажутся загадочными и требуют расшифровки.

Маленькие загадки большого города

Все эти таинственные ниши — это маленькие загадки большого города, которые хранят в себе следы давно ушедших времен.

Они могут быть и остатками практичных решений, и элементами декора, и частью технических систем домов.

Но точного ответа пока нет, и, возможно, именно в этом их особая прелесть — они приглашают нас задуматься и пофантазировать о том, как жили петербуржцы столетия назад.