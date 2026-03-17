Какая подводная лодка находится в музее в Кронштадте?
Какая подводная лодка находится в музее в Кронштадте?

Опубликовано: 17 марта 2026 11:50
 Проверено редакцией
Подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол» — единственная в мире стометровая атомная подводная лодка, превращённая в музей и расположенная на суше в крытом помещении. 

В Кронштадте находится легендарная атомная подводная лодка К-3 «Ленинский комсомол» — центральный экспонат Музея военно-морской славы в кластере «Остров фортов». Это первая в СССР и третья в мире атомная подводная лодка, которая стала символом достижений советского кораблестроения и атомного флота.

История создания и службы

К-3 заложили 24 сентября 1955 года в Северодвинске на заводе №402 (сейчас «Севмаш»). Строительство велось в обстановке строжайшей секретности и шло рекордными темпами — от появления идеи до спуска на воду прошло всего пять лет. Лодка была спущена на воду 9 октября 1957 года, а в марте 1959-го вошла в состав Северного флота.

Некоторые ключевые события в истории К-3:

1962 год. Лодка совершила исторический поход подо льдами Северного Ледовитого океана, трижды всплыв около Северного полюса. После этого ей присвоили название «Ленинский комсомол» в честь погибшей в 1943 году дизельной подлодки М-106.

1967 год. Во время возвращения с боевой службы в Норвежском море в двух носовых отсеках возник пожар. Погибло 39 членов экипажа.

1991 год. Лодка была выведена из состава ВМФ.

За годы службы К-3 совершила 14 дальних походов, прошла более 128 тысяч морских миль и находилась в море в общей сложности 14 115 ходовых часов.

Технические характеристики

  • Длина: 107,4 м.
  • Ширина: 7,96 м.
  • Водоизмещение: надводное — 3065 т, подводное — 4750 т.
  • Скорость: надводная — 15,5 узлов, подводная — 30 узлов.
  • Рабочая глубина погружения: 300 м.
  • Автономность плавания: 50–60 суток.
  • Экипаж: 104 человека.
  • Вооружение: 8 носовых торпедных аппаратов (20 торпед, в том числе 6 с ядерными зарядами).

Лодка имела ряд инновационных решений: малошумные гребные винты, противогидролокационное покрытие корпуса, системы амортизации оборудования для снижения виброшума. Из-за обтекаемой формы, напоминающей китов, проект получил прозвище «Кит».

Превращение в музей

В 1990-е годы К-3 хотели утилизировать, но благодаря усилиям ветеранов флота, командования ВМФ и других организаций лодку спасли. В 2021 году её перевезли в Кронштадт, а в 2022-м начали музеефикацию. Внутренняя экспозиция открылась для посетителей 26 декабря 2023 года.

Отсеки лодки восстановили с максимальным приближением к историческому облику. Утраченное оснащение восполнено подлинными артефактами с других подлодок или воссоздано с учётом архивных данных. В одном из отсеков установлен полномасштабный макет ядерной установки с LED-экранами, демонстрирующими работу реактора. В каждый из девяти отсеков интегрированы мониторы, монофоны и проекции с интерактивными сценариями.

Автор:
Пономарева Дарина
